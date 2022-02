Voici le signe astrologique qui risque le plus de se faire tromper

Partager







Notre signe astrologique en révèle beaucoup sur nous, tant sur les dangers qui nous guettent, que sur la ville où on devrait habiter et notre couleur porte-bonheur. Mais que dire de nos relations amoureuses?

De tous les signes du Zodiaque, l’un se démarque en étant celui qui risque le plus de vivre une peine d’amour, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il faut prendre en considération quel est votre élément.

Les 12 signes astrologiques sont séparés en quatre éléments, soit feu, air, terre et eau. Chaque groupe possède son lot de caractéristiques.

Étant les grands sensibles du Zodiaque, les signes d’eau sont les plus susceptibles de se faire briser le cœur et ils sont : Cancer, Scorpion et Poissons.

En plus d’être sensibles, les gens de ces trois signes peuvent être imprévisibles au niveau de leurs émotions. Ils peuvent être heureux un instant, puis triste l’autre.

De l’autre côté, les signes d’eau sont très empathiques, romantiques et rêveurs. Ils sont donc souvent très investis dans leurs relations amoureuses.

Le signe qui risque le plus de se faire tromper est un signe d’eau, et le 12e signe, soit le Poissons. Pourquoi?

La planète qui gouverne le Poissons est Neptune qu’on associe à la sensibilité, l’imagination et l’eau. La grande émotivité que ressentent les signes d’eau est donc décuplée chez le Poissons.

Même si le Poissons est de nature intuitive, l’influence de Neptune le rend optimiste et, parfois, il ignore les drapeaux rouges dans une relation.

Le Poissons est aussi associé à la 12e maison en astrologie, et celle-ci représente la fin, donc ce qui pourrait courir à notre perte. On l’associe aussi à la tristesse.

Les lunettes roses de Neptune et la signification plutôt négative de la 12e maison font du Poissons un candidat au cœur brisé et, malheureusement, à se faire tromper!

Mais rien n’est garanti en astrologie et, de plus, il faut considérer toute la carte du ciel d’une personne avant d’assumer quoi que ce soit.

Protégez vos coeurs!

