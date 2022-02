Bus et métro : voici où vous pourrez continuer à payer comptant à Montréal

Partager







Les employés de la Société de transport de Montréal (STM) qui travaillent dans les guichets des stations n’acceptent plus l'argent comptant. Il y a toutefois plusieurs autres façons de se procurer un billet de bus ou métro en payant comptant : voici où vous pourrez continuer à le faire.

1. Dans les distributrices automatiques

Les machines distributrices de titres qui se trouvent dans les stations de métro acceptent l’argent comptant et rendent la monnaie. Elles seront reprogrammées au cours des prochaines semaines pour accepter les paiements en argent comptant de plus de 80$, ce qui permettra l’achat de titres mensuels.

De l’aide sera disponible pour les utilisateurs qui en auront besoin. «Nous planifions une présence accrue du personnel sur le terrain et nos employés seront particulièrement vigilants et actifs pour accompagner les clients, notamment les personnes plus vulnérables, par exemple en les assistant pour l’utilisation des distributrices automatiques de titres», nous a fait savoir la STM par courriel.

2. Chez les détaillants autorisés

Il sera toujours possible de payer en argent comptant chez les 350 détaillants autorisés (par exemple les dépanneurs qui vendent des titres de transport). Une cinquantaine de points de vente supplémentaires devraient d’ailleurs s’ajouter à ce nombre d’ici le printemps.

On peut consulter la liste des points de vente sur le site de la STM.

3. Directement dans l’autobus

Vous pourrez encore payer votre titre de transport directement dans l’autobus, avec la monnaie exacte.

Rappelons qu’un déplacement unique coûte 3,50$, sauf pour les jeunes âgés entre 6 et 17 ans (2,50$) et les personnes âgées de 65 ans et plus (1$). Un trajet sur la ligne 747, qui dessert l’aéroport, coûte pour sa part 10$.

Pourquoi ce changement?

La STM devrait économiser un million de dollars par année grâce à cette mesure, qui permettra d’optimiser et de simplifier des processus opérationnels.

Seulement 8% des ventes totales de titres de transport ont été faites en argent comptant à la loge en 2021. Le paiement par débit ou crédit n’y est possible que depuis la fin 2020.

