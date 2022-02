Ce site Web vous permet de regarder la télé comme dans les années 2000

Partager







Il y a des sites Web plus utiles que d’autres. Et certains qui ne servent absolument à rien. Évidemment, celui dont on veut vous parler fait partie de la dernière catégorie.

• À lire aussi: Majora’s Mask: il joue Africa de Toto avec les instruments du jeu [VIDÉO]

• À lire aussi: Saint-Valentin: des cartes de souhaits geek parfaites pour déclarer son amour

Bon, en fait, ce n’est pas complètement vrai, puisque My 2000’s TV vous permettra de perdre votre temps comme jamais auparavant, surtout si vous êtes du type nostalgique.

Comme vous l’avez possiblement déduit, le site en question offre la possibilité de regarder la télévision comme si vous étiez dans les années 2000, publicités et vidéoclips douteux inclus. Un téléviseur de l’époque occupe le centre de la page et vous avez une télécommande avec laquelle vous pouvez changer de chaîne. C’est aussi simple que ça.

Capture d'écran

Pour personnaliser son expérience, une série de filtres –dessins animés, comédies, films, nouvelles, sports, entre autres– peut être activée ou désactivée au choix. On peut aussi choisir l’année exacte, entre 2000 et 2009, de la programmation.

Comment est-ce que la plateforme fonctionne au juste? Celle-ci pige dans une banque de vidéos YouTube classées selon des catégories et des années et simule donc l’expérience de regarder la télévision au début du nouveau millénaire. C’est presque magique!

Pour celles et ceux qui aimeraient remonter un peu plus loin dans le temps, il existe aussi une version 90s, 80s, 70s et 60s du site, qui suit sinon le même fonctionnement.

Capture d'écran

Le tout est l’œuvre d’un ingénieur de Netflix, Joey Cato, qui a publié sa merveilleuse invention sur le Web l’année dernière. Celle-ci refait toutefois surface de temps à autre au-devant de l’Internet, notamment grâce à Reddit.

Bref, c’est une création qui ne changera pas le monde, mais qui fait du bien à l’âme et divertit à souhait après presque deux ans de pandémie. Sur ce, on vous laisse renouer avec de vieilles téléséries entre deux clips de My Chemical Romance.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s