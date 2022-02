Jeux de Pékin: Kim Boutin remporte sa quatrième médaille olympique

Partager







Kim Boutin est montée sur la troisième marche du podium du 500 mètres de patinage de vitesse courte piste, lundi, aux Jeux olympiques de Pékin.

Dans une course qui a nécessité trois départs, Boutin, qui s’est élancée du troisième couloir, a rapidement pris le troisième rang et ne l’a jamais quitté. Elle a eu besoin de 42,724 s pour traverser la ligne d’arrivée. L’Italienne Arianna Fontana (42,488) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (42,559) l’ont devancée.

[À REVOIR] #Patinage de vitesse : Kim Boutin a patiné vers le #bronze en finale du 500 m sur courte piste pour ainsi offrir au Canada sa cinquième médaille des Jeux de #Beijing2022



Revoyez sa dernière course👇#RColympiques @Equipe_Canada @ssc_pvc pic.twitter.com/gf9OXsSE2a — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) February 7, 2022

La Québécoise de 27 ans a ainsi mis la main sur une quatrième médaille olympique. La détentrice du record du monde au 500 m (41,936) avait été décorée de bronze sur la distance à Pyeongchang en 2018. Elle avait également terminé deuxième au 1000 m et troisième au 1500 m en Corée du Sud. Elle pourrait ajouter à sa récolte au relais 3000 m chez les femmes plus tard cette semaine.

Un peu plus tôt, Boutin avait eu besoin du «photo-finish» pour accéder à la finale. En demi-finale, elle n’a devancé la Russe Elena Seregina que de 21 millièmes de seconde au deuxième rang.

À ses premiers Jeux, Alyson Charles a terminé troisième de la finale B. Elle avait atteint la demi-finale malgré une chute causée par sa compatriote Florence Brunelle. Cette dernière avait d’ailleurs été pénalisée et conséquemment éliminée.

Au 1000 m chez les hommes, les Québécois Jordan Pierre-Gilles et Pascal Dion ont été éliminés d’entrée de jeu en quart. Pierre-Gilles a tout d’abord été pénalisé à la suite d’un contact avec le Chinois Dajing Wu, tandis que Dion a chuté par lui-même.