Longueuil: 100 millions de litres d’eaux usées pourraient finir dans le fleuve

Longueuil pourrait déverser quelque 100 millions de litres d’eaux usées dans le Saint-Laurent entre le 7 et le 21 février.

La Ville procède à des travaux de réfection du Centre d’épuration Rive-Sud, qui reçoit les eaux usées de Longueuil, Saint-Lambert, Boucherville et Brossard.

La municipalié est l'une des plus grandes émettrices d’eaux usées de la province.

Plus grand émetteur d'eaux non traitées au Québec, la Ville de Longueuil pourrait déverser quelque 100 millions de litres d’eaux usées dans le Saint-Laurent dans les deux prochaines semaines. Des travaux majeurs au centre d’épuration seraient en cause.

Dans une vidéo destinées aux citoyens, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier a rappelé qu’il était essentiel de réduire la consommation d’eau pendant les travaux qui se déroulera du 7 au 21 février.



«Nous pouvons faire une différence. Il suffit de réduire notre utilisation d’eau, comme revoir la fréquence d’utilisation de notre lave-vaisselle ou encore, penser à prendre une douche de plus courte durée», a-t-elle précisé lors d’une visite au Centre d'épuration Rive-Sud sur l'île Charron.

Mise en service en 1992, l’usine reçoit les eaux usées de Longueuil, Saint-Lambert, Boucherville et Brossard. Au cours des trois prochaines années, la municipalité y injectera 101 millions $ pour moderniser les installations.



Mais ces travaux ne sont pas sans conséquence.



Longueuil a obtenu l'aval du ministère de l'Environnement du Québec pour décharger jusqu'à 100 millions de litres d'eaux usées pour la première phase. L’opération se répétera deux autres fois à l'automne.



En tout, ce sont 300 millions de litres d’eaux non traitées de la ville qui pourraient se retrouver dans le fleuve en 2022.

Un scénario pessimiste

La municipalité doit procéder au remplacement de trois dégrilleurs, des appareils de la taille d’un ascenseur qui opèrent le premier filtrage et retirent les plus gros débris.



Ces structures doivent être changées une à la fois. L’usine fonctionnera donc aux deux tiers de ses capacités pendant les travaux.

Capture d'écran/Facebook/Ville de Longueuil La mairesse de Longueuil Catherine Fournier devant l'un des dégrilleurs qui sera changé dans les deux prochaines semaines.



Catherine Fournier assure que les deux dégrilleurs seront suffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’usine à cette période de l’année. Mais en cas de fontes des neiges ou de pluies abondantes, le scénario pourrait être différent.



«Les 100 millions de litres d’eau usées [...] c’est le scénario le plus improbable s’il y avait un redoux important qui provoquait la fonte des neiges ou des fortes pluies», a-t-elle fait valoir au micro de Paul Arcand, lundi matin. «On ne pense pas se rendre là, malgré les [prévisions] des prochains jours.»



Des températures au-dessus du point de congélation sont en effet attendues dans ce secteur entre mercredi et samedi.

La pire ville

En 2020 déjà, Longueuil a procédé à 1013 déversements dans le fleuve Saint-Laurent, selon la plus récente analyse de la Fondation Rivières.



Elle trône ainsi au sommet des plus grandes émettrices d’eaux usées de la province, tout juste après Trois-Rivières qui a connu un bris majeur en septembre 2020 provoquant un déversement continu de 16 jours.

«N’eût été cet accident, Longueuil serait encore une fois la pire ville au Québec en ce qui a trait au déversement des eaux usées, et ce, pour une deuxième année consécutive», avait alors fait savoir l’organisme par voie de communiqué.