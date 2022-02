Marilou publie une rare reprise de chanson et c'est magnifique

Partager







La femme d’affaires et, parce qu’on l’oublie trop souvent, excellente chanteuse Marilou a offert à ses abonnés une reprise de la chanson The Middle du groupe Jimmy Eat The World et c’est unanime, on en veut plus souvent.

Même si on la voit plus souvent autour d’un four que derrière un micro depuis de nombreuses années, Marilou excelle tout de même dans les deux domaines.

Ça faisait plus de trois mois qu'elle avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on l'entend chanter.

En ce beau dimanche, elle a fait plaisir à ses admirateurs et a publié une reprise de la chanson The Middle du groupe Jimmy Eat The World.

