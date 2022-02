Maxence Parrot, Mikaël Kingsbury et Kim Boutin: combien ça leur rapporte, une médaille olympique?

Partager







Alors que les Jeux olympiques d’hiver de Pékin battent leur plein, le Canada a cumulé déjà six médailles, dont une d’or. En plus de nous faire vibrer, les podiums olympiques rapportent aux athlètes qui les gagnent une coquette somme d’argent. Voici combien valent les médailles qu’ils récoltent.

• À lire aussi: [QUIZ] Connaissez-vous vos Jeux olympiques d’hiver?

• À lire aussi: Non, les Jeux de Pékin ne seront pas réellement carboneutres

D'emblée, il faut savoir que c’est le Fonds d’excellence des athlètes du Comité olympique canadien, mis sur pied en 2006, qui octroie les bourses et subventions aux athlètes.

Grâce à ce programme, Maxence Parrot, qui a remporté l’or à l’épreuve de slopestyle hier, recevra 20 000$ pour avoir atteint la première marche du podium.

• À lire aussi: Max Parrot a remporté l’or 4 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer

• À lire aussi: Jeux de Pékin: Kim Boutin remporte sa quatrième médaille olympique

La médaille d’argent en bosses rapportera 15 000$ au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury. La patineuse de vitesse Kim Boutin recevra, pour sa part, 10 000$ pour sa médaille de bronze au 500 m. Des sommes imposables, faut-il le noter.

AFP Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'argent à l'épreuve de bosses.

AFP La patineuse Kim Boutin

Et ailleurs dans le monde?

Le Canada n’est toutefois pas le pays qui récompense le plus ses athlètes financièrement. Au premier rang, on trouve Singapour, qui offre environ 909 000$ à ses médaillés d’or, 454 000$ à ses médaillés d'argent et 350 000$ à ses médaillés de bronze.

• À lire aussi: Neige artificielle aux JO de Pékin: une photo virale qui en dit long

Voici d’autres exemples de primes offertes par les comités olympiques (dont les monnaies sont converties en dollar canadien courant):

États-Unis

Médaille d’or: 47 500$

Médaille d’argent: 28 500$

Médaille de bronze: 19 000$

France

Médaille d’or: 94 000$

Médaille d’argent: 36 000$

Médaille de bronze: 22 000$

Japon

Médaille d’or: 57 000$

Médaille d’argent: 23 000$

Médaille de bronze: 11 500$

Kazakhstan

Médaille d’or: 317 000$

Médaille d’argent: 190 000$

Médaille de bronze: 95 000$