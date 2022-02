Star Académie: 10 moments cocasses et un moment bouleversant du Variété du 13 février

Partager







Le troisième variété de Star Académie était rempli de moments cocasses, spectaculaires et aussi très touchants. Malgré le départ de Yannick, le public, de retour en salle, a eu droit à tout un spectacle.

Voici les moments à retenir du Variété du 13 février:

1. La performance de Mathieu devant son amoureux

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La performance de Mathieu lui a valu d'être sauvé par les enseignants au profit de Yannick. Interprétant «Danse avec moi», il a livré un touchant message à son amoureux présent lors du spectacle.

2. Le retour des demandes spéciales du public et l'hommage à Annie Desgagnés

Dimanche, c'était le retour des demandes spéciales du public lors des variétés. La première demande venait de la famille d'Annie Desgagnés, une femme qui est en attente d'une greffe, et les académiciens ont chanté «Tenir debout» pour souligner les efforts d'Annie.

Nous avons pu voir les réactions de la principale intéressée qui a fondu en larmes devant l'hommage rendu par ses proches.

3. Le retour des Crocs roses

Vraiment «full mega hip» Marc!

4. Des académiciens qui chantent derrière des manteaux

Image typique de vestiaire de bar à Jonquière. On aime.

5. D'autres académiciens derrière des manteaux

On a rien compris.

6. Ah, un petit dernier

7. Marc Dupré a fait du Beat-Box

On a vu le Dj de Clay and Friends faire du beat-box pendant son spectacle dimanche soir. Ce qui nous a surpris, c'est lorsque Mike Clay a demandé à Marc Dupré d'apparaître sur son prochain album et que celui-ci a répondu en faisant du beat-box.

Il sait chanter, imiter et maintenant faire du beat-box, on peut dire que l'animateur de Star Académie est habile avec sa bouche.

8. Des mascottes des mers avec Clay and Friends

En ce soir de Superbowl, on a remarqué une ressemblance avec les célèbres requins de Katy Perry...

9. Dominic Paquet revisite l'enfance des académiciens en danger

Yannick

Mathieu

Jérémy

10. Bonne fête Greg

Les académiciens ont souligné l'anniversaire de Gregory Charles en lui rendant visite chez lui.

De notre côté, on lui souhaite bonne fête à notre manière.

Pour revoir l'émission complète, rendez-vous sur TVA + ici.

