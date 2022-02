Star Académie: 9 moments cocasses et un moment bouleversant du Variété du 27 février

Partager







Le quatrième Variété de Star Académie était rempli de moments cocasses, spectaculaires et aussi très touchants. Malgré le départ de Mathieu, le public dans la salle a eu droit à tout un spectacle.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Voici les moments à retenir du Variété du 27 février:

1. La présence de Simple Plan

Ceux qui ont grandi dans les années 2000 attendaient avec impatience la venue du groupe sur la scène de Star Académie. Ils ont interprété plusieurs succès qui nous ont replongés dans la nostalgie.

2. Une Audrey plus sexy

Elle était écoeurée d'être perçue comme la «petite fille cute» et elle y a remédié. On a eu la chance d'apercevoir une Audrey en contrôle et surtout très sexy sur scène!

3. Le retour du chapeau de Jérémy

Eh non, on n'allait pas passer par-dessus. Aux dernières nouvelles, Dolly Parton aimerait retrouver son chapeau.

4. L'Académie de Mitsou

La reine Mitsou est débarquée avec une armée de drag-queens et beaucoup d'imagination sur la scène de Star Académie. On l'attendait et on n'a pas été déçu. Elle nous a offert une performance remarquable et haute en couleur.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

5. Éloi qui chante le Ya-Ya

Jo�l Lemay / Agence QMI

On a vécu un malaise quand Éloi a commencé à chanter une chanson qui n'est clairement pas dans son répertoire. À tous ceux qui ont écouté le Variété de dimanche, on s'excuse pour tous les «hun-hun» gênants qu'il a pu faire.

6. Roxanne Bruneau dans l'Académie

La chanteuse s'est amusée à reprendre la semaine des trois candidats en danger. Fidèle à ses habitudes, elle ne s'est pas gênée pour rire des trois gars et de Lara Fabian.

C'est la plus belle imitation d'Olivier que l'on a vue jusqu'à présent.

7. Les gars qui faisaient du vélo sur la scène

Pendant que les Académiciens chantaient avec Simple Plan, deux gars faisant des trucs en vélo en arrière de la scène. Des méchants malades!

8. Une demande en mariage à Star Académie ?

Comme vous le savez, les demandes spéciales sont de retour à Star Académie et Gregory Charles avait une demande spéciale pour le public. Il souhaite accueillir une demande en mariage d'ici la fin de la saison. Serez-vous les chanceux?

9. Un hommage mérité pour un super prof

Dominique Lecompte est un professeur de science extraordinaire. Passionné de musique, il a créé un programme nommé «l'école du rock» basé sur Star Académie et transmet son savoir à la nouvelle génération de musiciens.

Les Académiciens et son entourage lui avaient réservé une surprise, dimanche, alors qu'ils ont interprété sa chanson préférée, «Corine», des Trois Accords.

Le professeur de science a même eu la chance d'envoyer les gens à la pause en jouant de la batterie avec les musiciens de l'Académie.

10. Une histoire d'amour entre Lara et Édouard?

On ne veut pas partir de rumeurs mais disons que Lara a clairement un faible pour le beau Édouard.

Elle a même dit que si elle avait son âge, elle ne sait pas comment leur date pourrait finir...

11. Un moment de silence pour l'Ukraine

La tragédie qui touche l'Ukraine s'est rendue jusqu'à l'Académie alors que les chanteurs ont se sont rassemblés pour chanter «Give Peace a Chance» et avoir un moment de silence en soutien au peuple ukrainien.

Pour revoir l'émission complète, rendez-vous sur TVA+ ici.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s