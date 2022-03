Star Académie: 9 moments cocasses et un moment bouleversant du Variété du 6 mars

Partager







Le cinquième Variété de Star Académie était rempli de moments cocasses, spectaculaires et aussi très touchants. Malgré le départ de Sandrine, la salle comble a eu droit à tout un spectacle.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Voici les moments à retenir du Variété du 6 mars:

1. Angèle à Montréal

Joël Lemay / Agence QMI

Tout juste de retour du Madison Square Garden de New York, la chanteuse belge n'a pas déçu à son arrivée à Montréal. Elle a d'ailleurs profité de sa venue à Star Académie pour annoncer son retour au Centre Bell en 2023, mais les billets se sont tous vendus en quelques minutes.

Les Académiciens l'ont d'ailleurs accompagnée sur scène à bord d'une voiture rétro.

2. Le retour de La Chicane

On a vécu un très beau moment hier soir alors que les gars de La Chicane ont monté sur scène avec les Académiciens. Un numéro rempli de nostalgie et de surprises alors qu'on a appris au même moment que le gagnant de Star Académie 2012, Jean-Marc Couture, était le nouveau guitariste du groupe.

Jo�l Lemay / Agence QMI

3. Une Lara Fabian sexy

Lara Fabian est sans aucun doute une très belle femme. Disons simplement que le look Shakira lui va à ravir.

4. Un hommage à Renée Martel

La reine du country au Québec nous a quittés plus tôt cette année et Star Académie ne pouvait passer à côté de l'occasion de lui rendre hommage.

Paul Daraiche, Isabelle Boulay, Annie Blanchard et Guillaume Lafond, qui faisait son retour sur la scène de Star Académie, se sont joints aux Académiciens pour offrir un touchant hommage à Renée Martel.

5. Pierre-Yves Roy-Desmarais entre dans la vie des candidats en danger

Il a même remplacé Lara pendant un instant!

6. Personne ne voudrait avoir le professeur de chant de Lara Fabian

On voudrait tous avoir les talents vocaux de Lara Fabian. On ne voudrait tout simplement pas être dans la même pièce que son professeur de chant... Un personnage plutôt froid et direct, il n'a pas hésité à remettre les Académiciens à leur place.

7. Les enfants de Audrey-Louise et de Krystel iront leur rendre visite cette semaine

Ça ne doit pas être pas facile d'être séparé de son enfant pendant aussi longtemps. Les deux concurrentes auront la chance d'avoir une visite de leurs «petits coeurs» cette semaine. C'est à ne pas manquer !

8. Une perfomance toute en finesse d'Ingrid St-Pierre

La voix douce et mélodieuse d'Ingrid Saint-Pierre est venue clore la soirée de façon magique et touchante.

9. Stromae à Star Académie

On a appris en primeur que le chanteur Stromae sera en visite à Star Académie le 27 mars prochain! Il a d'ailleurs lui-même annoncé la nouvelle en vidéo pendant l'émission.

