Tom Holland veut incarner un autre personnage de Naughty Dog au cinéma

Après Nathan Drake, Tom Holland aimerait personnifier un autre personnage iconique de Naughty Dog au grand écran. Et non, ce n’est pas Crash Bandicoot.

En entrevue avec GameSpot, dans le cadre de la tournée de promotion d’Uncharted, l’acteur britannique s’est fait demander quel autre jeu vidéo il aimerait adapter au cinéma si on lui donnait «un chèque en blanc».

«J’aimerais faire un film de Jak and Daxter et je jouerais Jak», a répondu Holland, choisissant ainsi une autre franchise du studio américain appartenant à Sony.

L’interprète de Spider-Man a toutefois apporté une intéressante condition: il aimerait que le film soit réalisé à la manière de la boîte de production A24, derrière plusieurs films indépendants marquants (et parfois troublants) des dernières années, comme Midsommar, Lady Bird ou The Killing of a Sacred Deer.

«[Le film serait] donc vraiment bizarre et sombre. [...] Je ferais une version vraiment étrange en live-action de Jak and Daxter», a-t-il précisé, le sourire en coin.

En toute franchise, l’idée n’est pas si tordue et improbable que ça, surtout si l’on considère le désir de plusieurs fans de voir Naughty Dog ramener Jak and Daxter au-devant des projecteurs. Un nouveau jeu accompagné d’un film au ton mystérieux et audacieux, n’est-ce pas là le plan parfait?

Rappelons qu’il faut remonter à 2009 pour retrouver le dernier titre de la franchise, Jak and Daxter: The Lost Frontier, paru sur PSP et PS2. Le troisième et ultime jeu de la trilogie originale développée par Naughty Dog, Jak 3, date quant à lui de 2004. Bref, ça fait un bail!

Pour sa part, Tom Holland, après avoir fait la pluie et le beau temps au box-office ces derniers temps avec Spider-Man: No Way Home, reviendra très bientôt au grand écran sous les traits Nathan Drake, le héros d’Uncharted, dans l’adaptation cinématographique de la série de jeux. Le long-métrage éponyme doit paraître en salle le 18 février prochain.

