Du «speed dating» pour célibataires sur les pistes du Massif de Charlevoix ce week-end

Célibataires et skieurs? Vous avez rendez-vous ce week-end au Massif de Charlevoix pour une journée pas comme les autres.

La montagne a décidé de combiner la fête de l’amour et le retour des évènements après-ski pour organiser l’évènement Célibataires en folie.

La journée aura lieu en deux volets. Le premier sera celui du «speed dating» en remonte-pente entre 10h et 12h, où vous serez jumelé avec un ou une célibataire pour faire connaissance l'instant d'une remontée.

Le second volet est aussi du «speed-dating», mais cette fois en mode après-ski entre 14h et 15h. Vous serez conviés sur la terrasse extérieure du sommet. Vous aurez 15 minutes pour faire bonne impression. Après il y aura un changement de partenaire. Si vous trouvez l’amour pendant l’un de vos 15 minutes, vous pourrez poursuivre votre «date» au bar tout dès 16h.

Pour participer, vous devez premièrement être détenteur d'un billet de ski journalier, d'une combine ou d'un abonnement saisonnier valide le samedi. Les inscriptions pour les deux volets se feront sur place le matin même. L'évènement est gratuit et ouvert à tous et à toutes, peu importe l'orientation ou l'âge. Plus de détails sont à venir sur la page Facebook de l’évènement.

Le Massif à l’intention de faire de cet évènement le plus grand rassemblement de célibataires skieurs et planchistes au Québec. Ni plus ni moins!

Célibataires en folie au Massif de Charlevoix

12 février 2022 dès 10h

Achetez votre billet ici

