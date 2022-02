La RAMQ ne répond plus

Partager







Un ancien toxicomane contraint de payer lui-même sa méthadone, une patiente psychotique privée de son traitement mensuel, des nouveaux arrivants qui doivent s’assurer au privé... Depuis plusieurs mois, la RAMQ croule sous les dossiers et les conséquences sur le terrain se font sentir.

En lisant ce texte, vous allez découvrir:

Que pour s’inscrire à la RAMQ, il est idéal de prendre rendez-vous entre minuit et 3h du matin.

Que la RAMQ suggère aux personnes admissibles de souscrire à une assurance privée en attendant le traitement de leur demande d’inscription.

Que près de 200 000 personnes ont essayé de téléphoner à la RAMQ, seulement en novembre dernier, pour s’inscrire ou apporter des modifications à leur dossier.

Qu’aucune des intervenantes sociales que nous avons contactées dans le cadre de ce reportage n’a voulu parler librement, par peur de réprimandes de la part de leur employeur respectif. Nous avons choisi de respecter l’anonymat de leur témoignage.

«Pour l’instant, on est capable de trouver des arrangements avec des laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des doses de surplus, explique Sophie*, une intervenante pour le CIUSSS de l’Est-de-l'Île-de-Montréal. Mais si cette femme n’était pas suivie dans notre clinique, je ne sais pas si elle continuerait à prendre son traitement.»

Depuis plusieurs mois, elle se bat avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour mettre à jour le dossier d’une cliente psychotique qui fréquente la clinique où elle travaille, et lui permettre ainsi de recevoir son traitement mensuel d’antipsychotiques. En vain.

«Normalement, cette femme devrait être prise en charge car elle bénéficie de l’aide sociale. Sauf que là, c’est impossible de modifier son statut en ligne. Et au téléphone, ça ne répond jamais... Je n’y arrive pas, ça fait trois mois», explique Sophie, excédée par la situation. C'est la multiplication de ce genre de cas qui la pousse aujourd’hui à parler.

Un parcours du combattant

Depuis l'automne dernier, s’inscrire à la RAMQ quand on est un nouvel arrivant, un étudiant ou un travailleur étranger, relève du parcours du combattant : délais d’inscription qui explosent, rendez-vous impossibles à obtenir, personnel injoignable au téléphone...

Et c’est la même chose pour ceux qui doivent mettre à jour leur dossier, à la suite d’une perte d’emploi ou d’un changement de statut par exemple, pour pouvoir bénéficier de l’assurance médicament publique.

C’est le cas de la patiente psychotique de Sophie. C’est le cas d’un septuagénaire qu'elle suit également.

Ce dernier touche une maigre retraite, il vit dans un refuge depuis un an. En raison d’un problème dans son dossier, cet ancien consommateur d’héroïne se retrouve à devoir lui-même payer pour son traitement de méthadone, prescrit précisément pour enrayer sa dépendance aux opioïdes.

«J’ai appelé la pharmacie, explique Sophie. On m’a dit : "il faut que vous mettiez son dossier à jour parce qu’il ne gagne pas suffisamment pour devoir payer ses médicaments. Il faut appeler la RAMQ pour mettre son dossier à jour ". Mais la RAMQ n’est pas joignable!»

«Nous sommes face à une situation très compliquée, car ce monsieur pourrait potentiellement préférer l’héroïne de la rue que la méthadone qu’il ne peut pas se payer.», se désole-t-elle.

«J’ai peur pour eux»

Helena* travaille elle aussi pour le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Travailleuse sociale, elle intervient en santé mentale et accompagne des adultes qui ont des troubles anxieux ou dépressifs, couplés généralement à des maladies chroniques et d’autres problèmes de santé physique.

Quand elle a essayé d’accompagner une des personnes qu’elle suit dans ses démarches auprès de la RAMQ, Helena a mesuré l’ampleur du problème. Aujourd'hui, elle craint pour son monde.

«Les difficultés administratives, ça augmente leurs problèmes de santé mentale mais aussi leurs problèmes de santé physique, dit-elle. Honnêtement, je suis convaincue qu’il va y avoir une hausse des hospitalisations de ce monde-là si ce système perdure. Ce sont des gens qui ont des troubles anxieux, ou qui sont dépressifs, si en plus ils ne peuvent pas avoir leurs médicaments... »

«J’ai peur pour eux. Ce sont des gens qui risquent de mourir, de mourir sans médicaments.»

Des patients qui ont besoin de plus de soin

Ces craintes, Isabelle Leblanc les partagent. Face à la lourdeur de la machine administrative, la présidente du regroupement des Médecins québécois pour le régime public (MQRP) craint que les gens s’empêchent d’aller consulter, parce qu’ils n’auront pas une assurance valable. Ce qui va faire qu’ils vont se présenter ensuite avec des problèmes de santé beaucoup plus graves.

«Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les gens qui sont en situation de vulnérabilité, et qui doivent souvent faire renouveler leur carte d’assurance maladie, ce n’est pas la première chose sur leur liste de choses qu’ils ont à faire. Ça arrive à tout le monde d’oublier de renouveler sa carte, sauf qu'eux sont souvent des patients qui ont besoin de plus de soin», explique celle qui est médecin de famille à Montréal.

«Ils vont passer à la clinique se faire dire que leur carte n’est plus valide et qu’elle doit être renouvelée. Pour la faire renouveler, il faut passer en ligne et ça devient compliqué pour plein de personnes et pour plein de raisons : les gens n’ont pas accès à un ordinateur, les gens n’ont pas une bonne littératie ou ne parlent pas correctement le français ou l’anglais, les gens pour qui la bureaucratie est un monstre qui leur fait peur...»

Des délais qui explosent

Les différents témoignages recueillis par le 24 heures ont permis de faire la lumière sur les difficultés actuelles de la RAMQ dans le traitement des dossiers.

Force est de constater que la RAMQ est débordée.

En novembre dernier, la Régie de l’assurance maladie du Québec a reçu près de 200 000 appels – 190 934 exactement, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. Fin novembre, il y avait encore plus de 40 000 dossiers d’admission à traiter, multipliant ainsi les appels de citoyens inquiets du suivi de leur demande.

Pour justifier un tel encombrement de ses services, la RAMQ dit avoir notamment reçu depuis septembre plusieurs milliers de demandes d’admission d’enfants qui n’étaient pas admissibles auparavant, car nés au Québec de parents étrangers. La nouvelle loi 83 adoptée le 10 juin 2021, permet en effet à ces nouveau-nés de bénéficier désormais d'une couverture automatique de la RAMQ.

Le retour massif d’étudiants étrangers ainsi qu’un manque d’effectifs chez les préposés aux renseignements sont aussi des arguments avancés pour justifier des délais qui s’éternisent.

La RAMQ reconnait que les délais actuels sont plus longs qu’à l’habitude pour l’inscription, se disant «tout à fait consciente des enjeux relatifs à l’accessibilité téléphonique». Elle dit travailler pour l’améliorer.

Pour augmenter la capacité de prise d’appels, des mesures ont d’ailleurs été mises en place comme notamment l’arrivée dernièrement de 20 nouveaux préposés, encore en formation, qui s’ajoutent aux 25 déjà recrutés à l’automne.

Contactée par courriel, la porte-parole de la RAMQ , Caroline Dupont avance qu’un traitement accéléré des 40 000 demandes d’assurance maladie a été réalisé en décembre dernier, ce qui a permis de ramener ce nombre à 8000. Elle confirme qu’un service d’inscription entièrement en ligne pour les étudiants étrangers a également été lancé le 26 novembre 2021.

Pourtant, sur le terrain, ces mesures n’ont pas encore permis au système de retrouver son rythme de croisière et les dossiers continuent de s’empiler. C’est sans compter les 70 000 nouveaux arrivants que la province doit accueillir en 2022, des personnes dont le dossier transitera inévitablement par la Régie de l’assurance maladie.

S’inscrire entre minuit et 3 heures du matin

« Avant, le processus pour les premières inscriptions se faisait par téléphone et ça fonctionnait très bien, explique Marie-Ève*, une intervenante sociale qui travaille pour un organisme financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et qui fournit des services aux immigrants. Puis il y a eu un changement à l’automne. La prise de rendez-vous doit désormais se faire en ligne. Malheureusement, il n’y a jamais de place disponible, à moins de consulter le site 50 fois par jour et de rafraîchir en permanence la page. Parfois, on arrive quand même à mettre la main sur une plage de rendez-vous... mais le temps de rentrer les informations de la personne, la plage disparait!»

Lancé en septembre 2021, le nouveau système de prise de rendez-vous en ligne était censé faciliter le traitement des dossiers des personnes qui en sont à leur première inscription. Sauf que ce changement de procédure, en plus de semer de la confusion, a fait se multiplier les échanges de documents par la poste, rallongeant ainsi les délais.

Car pour faire une première demande auprès de la RAMQ, il faut :

S’inscrire sur le site de la RAMQ et prendre rendez-vous avec un agent Attendre ensuite que la RAMQ envoie au demandeur un formulaire personnalisé par la poste Faire parvenir en retour, toujours par la poste, la demande complète, comprenant le formulaire d’inscription signé et les documents requis Attendre le traitement du dossier par la RAMQ, qui s’engage à le faire en 60 jours

Les délais, en plus des 60 jours de traitement, peuvent donc vite s’allonger.... surtout si on reste bloqué à l’étape numéro un comme bon nombre de personnes.

Car même si, selon la RAMQ, 500 rendez-vous sont censés être disponibles tous les jours, «tôt le matin», du lundi au vendredi, une simple visite sur le site ramq.gouv.qc.ca suffit pour se rendre compte qu’il est actuellement impossible, même le matin, de prendre rendez-vous pour le mois de février. Aucune plage n’étant accessible pour les mois suivants.

Pour ceux qui ont le sommeil léger, il existerait bien une façon pour tenter de mettre la main sur un précieux rendez-vous... en se connectant sur le site de la RAMQ entre minuit et 3 heures du matin, confie Marie-Ève, sans même une once d’ironie dans la voix.

Une chose est sûre : on est bien loin des promesses de la RAMQ qui soutient qu’il est possible d’obtenir «généralement» un entretien téléphonique dans les deux semaines.

Se tourner vers le privé

Site de la RAMQ

«Comme nous recevons un grand nombre de demandes d’inscription, le délai actuel de traitement (des dossiers, ndlr) est de 60 jours. Nous vous recommandons de prendre une assurance privée pour couvrir cette période.»

La RAMQ recommande donc aux nouveaux arrivants de souscrire une assurance privée pour palier de lourds délais administratifs.

«Deux mois en termes de délai, en santé, c’est majeur, prévient encore la médecin Isabelle Leblanc. Imaginez une femme enceinte qui ne peut pas avoir accès à ses soins prénataux. On sait que ça augmente les risques d’avoir des naissances problématiques, avec des bébés qui auront des problèmes de santé plus tard. Surtout qu’à ce délai de 60 jours peuvent se rajouter d'autres délais, notamment pour obtenir la carte.»

Pour la présidente des Médecins québécois pour le régime public, c’est «enrageant» et «inacceptable» que la RAMQ envoie des gens au privé.

Cette situation peut aussi avoir d’autres conséquences problématiques.

Pour l’avocat Cory Verbauwhede, il pourrait par exemple y avoir dans certains cas des situations de double assurance, qu’il faudra analyser au cas par cas. Selon lui, il pourrait même y avoir une cause, contre la RAMQ, pour le remboursement de ces frais-là.

Et encore faut-il que ces personnes soient assurables, car le privé n’a aucun intérêt à assurer ce qu’il considère être des «mauvais risques» (comprendre les risques qui ne sont pas payants).

D'ailleurs, quand est-il si le privé refuse de les assurer ?

«Il n’y a pas de solution car il y a aucune obligation au privé d’assurer, explique Me Verbauwhede. C’est d’ailleurs le gros problème au Québec, tout le monde pense que le privé c’est la solution. Mais le privé prend juste ce qui fait son affaire. Ce n’est pas pour rien que les cliniques privées se spécialisent dans les chirurgies d’un jour...»

L’avocat, qui mène par ailleurs le recours collectif contre les frais accessoire, pense que la RAMQ s’est éloigné de sa mission de soigner le plus grand nombre.

«Comme d’autres institutions publiques, la RAMQ cherche toutes les occasions pour se défaire de ses responsabilités, agissant presque comme un autre assureur privé.»

*Prénom fictif