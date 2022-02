L’épouse mourante d’un homme lui demande si elle peut coucher avec son ex une dernière fois

Partager







Un internaute a raconté, sur la plateforme Reddit, avoir été confronté à un étrange dilemme moral.

Dans un forum de discussion sur les «conseils relationnels», un époux s’est confié sur le difficile choix qu’il avait à faire, compte tenu de l’état de santé de sa conjointe et du fait qu’«il ne peut pas en parler à personne.»

L’homme a commencé par expliquer que son épouse souffrait d’une maladie incurable et que les médecins ne lui donnent que neuf mois à vivre.

Il se sent bien sûr «détruit» par cette situation, arguant qu’il «ne se souvient plus de la vie sans elle» et qu’il «ne sait pas ce qu’il fera quand elle sera partie».



«J’ai fait de mon mieux pour rendre les derniers jours de sa vie agréables et lui accorder tout ce qu’elle désire», écrit l’homme anonyme.

Pour son épouse et lui, les prochains mois constituent une véritable course contre la montre.

«Les médecins disent qu’elle aura probablement besoin d’un fauteuil roulant dans 4 ou 5 mois, et qu’ensuite, à partir du huitième mois, elle sera confinée au lit pour les dernières semaines. Et ça, c’est si son état ne se détériore pas plus rapidement.»

C’est finalement après cette mise en contexte qu’il a abordé le noeud du problème.



«Récemment, elle s’est assise avec moi et m’a dit que l’une des dernières choses qu’elle aimerait faire serait de coucher avec un de ses anciens partenaires.»



«Bien sûr, j’ai été sous le choc et je lui ai demandé pourquoi (why the f*ck dans le texte original) elle voulait faire ça.»

«Alors, en gros, elle pense que son amant le plus physiquement compatible et satisfaisant était lui. Elle m’a fait un monologue à propos du fait que parfois le sexe n’est que physique et que le sexe était quand même très satisfaisant émotionnellement avec moi. Mais c’était de la bullshit, rendu là.»

«Alors, je suis pris avec ça. Est-ce que j’empêche ma femme mourante de réaliser un souhait à cause de mon ego, ou est-ce que je la laisse aller fou*rer un autre homme avec qui elle se sent mieux? Honnêtement, je suis en cri*se et je me sens trahi qu’elle m’ait demandé cela. Je sens que je me fais mettre dans une position où je dois dire oui parce qu’elle est mourante.»



«Je sais ce que je voudrais dire, mais je ne sais pas si c’est correct. Je suis tellement blessé de savoir que le sexe avec son ex était si bon qu’elle ressent le besoin de recoucher avec lui avant de mourir. Je déteste tout cela.»

«Je ne suis vraiment pas sûr de ce que je devrais faire», a-t-il conclu.

Sa publication est devenue virale en raison du caractère inusité du dilemme moral qu’elle expose.

La discussion s’est même transporté sur Twitter où des milliers d’autres internautes ont tenu à ajouter leur grain de sel.

I would air it out to family and friends so to make her look bad when I say no lol — HiroshimaLover (@LoverHiroshima) January 30, 2022

Ask her who's going to care for her for her last 8 months because it certainly wouldn't be me if I was him. https://t.co/3AndMZhCVT — Andy Samet (@realAndySam) January 31, 2022

What If the ex is married or something and is simply not interested anymore. — Mark Salisbury (@Marksalisbury57) January 31, 2022

Sondage Et vous, vous feriez quoi? Je la laisserais faire. Je lui souhaiterais de passer de très beaux derniers mois toute seule.



