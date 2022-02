Les habitants de l'Est de Montréal devront peut-être mettre une croix sur le REM

Partager







Les habitants de l'Est de Montréal pourraient devoir mettre une croix sur le REM de l'Est, ce train électrique à haute fréquence qui devait relier le centre-ville à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord d'ici la fin de la décennie.

Le développeur du Réseau express métropolitain (REM) est CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les premières branches du projet sont bien entamées et relieront le centre-ville à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest de l'île et l'aéroport, notamment.

La portion qui devait se diriger vers l'Est suscitait déjà des controverses, comme nous l'expliquions il y a quelques semaines dans ce topo vidéo.

Il y a un nouveau développement dans le dossier : après avoir examiné le projet de REM de l’Est, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), l'organisme responsable de la planification du transport en commun dans le grand Montréal, critique sévèrement le projet dans un rapport remis au gouvernement du Québec. L'ARTM estime que le REM entraînera de nombreux désagréments, et que d’autres options devraient être envisagées pour desservir les besoins des résidents de l’Est montréalais, parce que ce projet ne répondrait que «partiellement» à leurs besoins.

PHOTO COURTOISIE Proposition de tracé pour le REM de l'Est

Le développeur CDPQ Infra dit que les appuis de l'ARTM et de la Ville de Montréal sont nécessaires pour que le REM aille de l'avant, et qu'il «n’imposera pas le projet». «Nous avons été informés jeudi dernier de l’existence de ce rapport et prendrons le temps de répondre point par point. Nous sommes convaincus que l’Est de la métropole mérite un réseau de transport collectif de grande qualité», a déclaré Jean-Vincent Lacroix, directeur des communications de CDPQ Infra.

La CAQ veut le REM de l'EST

Le rapport n'a pas ébranlé la volonté de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, qui juge que le REM est «le meilleur projet» pour les habitants de cette portion de l'île, et qui assure que le projet ira de l'avant, sans même que les échéanciers soient modifiés.

«Cet avis-là comporte certaines failles. Il faut que l’ARTM retourne à sa planche à dessin», a-t-elle carrément dit mardi.

«L’ARTM nous a déjà, en 2018, fait part d’un avis qu’il fallait un transport structurant d’est en ouest. On a pris cet avis, et on a demandé à la Caisse de dépôt : "Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que vous voyez quel type de transport on peut mettre en place?" Et depuis, il y a eu le REM de l’Est», a-t-elle martelé.

Alejandra Carranza, Agence QMI L'intérieur d'un des futurs wagons du REM

La ministre Rouleau est d'avis que le REM de l'Est permettra de désenclaver et de développer des secteurs de Montréal mal desservis en transport collectif. Elle a notamment donné l'exemple d'un étudiant de Pointe-aux-Trembles voulant se rendre à l'Université de Montréal, qui devrait actuellement faire 1h45 de transport en commun pour y arriver.

«Actuellement, le monde a les yeux tournés vers Montréal à cause du REM, et on va avoir un REM dans l’Est. Parce qu’on en a besoin pour la mobilité, on en a besoin pour le développement», résume-t-elle.

Le premier ministre François Legault renvoie de son côté la balle à la mairesse de Montréal. «Pour moi la clé c’est vraiment l’appui de Valérie Plante. On n’ira pas faire un projet si on n’a pas l’appui de la mairesse de Montréal. Donc tant quant à moi, la balle est dans le camp de Mme Plante, de nous présenter un projet qui fait son affaire», a déclaré M. Legault, en conférence de presse mardi.

Photo d'archives, Agence QMI L'un des futurs trains du REM

Mme Plante, indique que son administration analysera le rapport de l’ARTM avant de livrer ses conclusions. Elle indique cependant travailler avec ses partenaires pour que le projet soit une réussite.

«Le REM doit contribuer à la bonification de l’offre en mobilité, au développement du territoire et renforcer le réseau de transport collectif de façon globale. C’est un projet nécessaire au développement de l’Est de Montréal», a-t-elle déclaré.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville l’accuse toutefois de laisser tomber le projet, estimant qu’il est nécessaire à la revitalisation de l’Est de l’île.

«Elle siège au conseil d’administration de l’ARTM. On ne peut pas me faire croire qu’elle n’a pas déjà eu écho de ce rapport-là», a souligné Aref Salem, chef de l’opposition, qui établit un parallèle avec la promesse de la ligne rose, également écartée.

Joël Lemay / Agence QMI L'un des futurs trains du REM en essai sur la Rive-Sud

Problèmes identifiés par l'ARTM

Parmi les problèmes notés dans son rapport, l’ARTM conclut que le REM ferait concurrence aux services existants, plutôt qu’ajouter une nouvelle offre dans les secteurs concernés, et qu’il n’ajouterait qu’un nombre modeste de nouveaux utilisateurs au réseau de transport collectif. «En période de pointe, 94% de l'achalandage du REM de l'Est sera simplement enlevé aux services existants, notamment la ligne verte du métro et le train de Mascouche», est-il notamment écrit.

L'intégration des infrastructures aériennes au paysage urbain est également un problème identifié : c'est d'ailleurs l’un des principaux sujets de controverse depuis l’annonce du projet.

Le REM de l’Est aurait également un «impact significatif» sur le financement du transport collectif dans l’ensemble de la région métropolitaine, et entraînerait une hausse des contributions des municipalités qui pourrait atteindre 98 millions $ par année.

«À la lumière des constats qui se dégagent de nos analyses, nous suggérons d'envisager des options qui permettraient un projet mieux ancré dans un principe de complémentarité avec l'écosystème de transport collectif existant», a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

- Avec les informations de Félix Lacerte-Gauthier et Vincent Larin, Agence QMI

