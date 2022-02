Un SSD M.2 XPG GAMMIX S70 Blade de 1 To à son prix le plus bas

Partager







Le disque SSD M.2 NVMe XPG GAMMIX S70 Blade de 1 To est à son prix le plus et il s'agit d'un excellent choix pour ajouter de l’espace de stockage à votre PC ou PlayStation 5.

Conçus pour les opérations exigeantes, les disques SSD XPG GAMMIX S70 offrent une bande passante et un débit haute performance, parfait pour les jeux vidéo. Que ce soit pour le PC ou la PS5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers. De plus, le dissipateur de chaleur est inclus et compatible avec la console.

Pour acheter le disque SSD M.2 NVMe XPG GAMMIX S70 - 1 To à 149,99 $:

Amazon Canada | Newegg Canada | Amazon France

D'autres disques SSD M.2 qui pourraient vous intéresser...

Samsung 980 PRO - 1 To - 289,99 $ 199,99$

WD_Black SN850 avec dissipateur de chaleur - 1 To - 310,99 $ 239 $

Seagate FireCuda 530 avec dissipateur de chaleur - 1 To - 324,99 $ 264,99 $

