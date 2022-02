Avant de briller à Pékin, un patineur mexicain s’entraînait dans un centre d’achat

Partager







Donovan Carrillo est le premier Mexicain à patiner aux Jeux olympiques en 30 ans. Sa présence est d’autant plus exceptionnelle qu’il s’est entraîné sur la patinoire d’un centre commercial, au milieu d'enfants et de patineurs du dimanche.

Avant de performer au Palais omnisports de Pékin mardi lors du programme court masculin, le porte-drapeau mexicain de 22 ans a en effet dû manger bien des croûtes.

AFP Donovan Carrillo a été désigné porte-drapeau pour la délégation mexicaine à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin 2022, le 4 février dernier.

Que ce soit pour trouver du financement ou une patinoire où s’entraîner, le parcours de Donovan Daniel Carrillo Suazo, qui a grandi dans une famille au revenu modeste, a été semé d’embûches.

À cause du manque d’infrastructures dans son pays natal, c’est à l'ICE SPORT Center, une patinoire installée en plein cœur d’un centre commercial de León, au centre du Mexique, qu’il a pratiqué son sport.

«Devoir s’entraîner sur une patinoire où on peut facilement se faire distraire et patiner avec de la musique en continu, ça rend l’entraînement plus difficile», a confié l’athlète dans une entrevue de la série Winter Tracks du Comité international olympique.

Le jeune patineur artistique a dû partager la glace avec des fillettes qui apprenaient à patiner ou des couples en date, a-t-il raconté. Tout ça sur une glace de moins bonne qualité (et plus petite) que celles sur lesquelles s’exercent généralement les athlètes de haut niveau.

Donovan Carrillo souhaite que sa présence à Pékin contribue à mettre le Mexique «sur la map» du patinage artistique mondial et amène de jeunes Mexicains à choisir son sport. Il souhaite finalement que plus de patinoires voient le jour dans son pays pour permettre à d’autres athlètes de se développer.