Dans l'univers musical de Natasha Kanapé

Partager







À l’automne, Natasha Kanapé lançait un premier mini-album Nui Pimuten en même temps que Nauetakuan, un silence pour un bruit, son premier roman.

• À lire aussi: Dans l'univers musical d'Émile Bilodeau

En décembre dernier, elle devait se produire dans plusieurs régions du Québec pour faire entendre sa poésie en musique. Mais on connaît la suite : la fermeture des salles a changé ses plans. Heureusement, la poétesse devrait reprendre la route dès la fin-février.

Avec son complice Manuel Gasse, elle revisite musicalement ses textes pour les faire voyager en conviant le public dans cette épopée en vers.

À peine deux jours après sa quarantaine covidienne forcée, Natasha Kanapé nous a parlé, entre autres, de l’importance des piliers de la chanson autochtone pour les nouvelles générations. Le tout ponctué de son éclat de rire envoûtant. Aussi doux à l’oreille que sa poésie en chanson.

Pourquoi avoir lancé ton roman et ton mini-album en même temps?

Parce que c’était prêt en même temps! (Rires) Pour le EP, on voulait trouver les moyens d'avoir les CD et des vinyles. Finalement, au lieu de sortir le EP en début d’automne puis le roman de 2 ou 3 mois plus tard, c’était mieux de les sortir en même temps.

Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de faire un mini-album?

Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. En même temps je me disais, il faut vraiment que je sois prête. Avec Manu, on s'est dit qu’on allait commencer par la tournée. Comme ça, on va savoir au fil du temps, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire comme mélange à partir de mes influences.

Est-ce qu’il y a un artiste qui t'a donné le goût de mettre tes poèmes en musique? Quelqu’un qui t’a fait dire «moi aussi je pourrais faire ça»...

Depuis que je suis petite, j’ai toujours regardé les trucs de cirque. Je me suis bercé avec le Cirque du Soleil. J'ai beaucoup écouté Francesca Gagnon, dans Alegria. La voix et l’interprétation venaient vraiment me chercher. Ensuite j'ai été influencée par Lhasa de Sela.

Qu'est-ce qui jouait dans la maison chez vous quand tu étais petite?

Mon père écoutait beaucoup de Phil Collins. Dernièrement, on est allé voir Genesis ensemble. C'était vraiment le rêve d'une vie pour lui. Ma mère écoutait Madonna. À l'époque, les gens écoutaient Tarkan, un chanteur turc. Chez les Innus on écoutait beaucoup Gipsy Kings. On écoutait Selena aussi, la chanteuse tex-mex.

Un album fétiche de ton adolescence, ça serait quoi?

Je vais y aller encore avec Alegria. (Rires) Mon intérêt pour les arts vient un peu de ça je pense. J'étais attirée par tout ce qui était performance, par la théâtralité. Cet album-là je l’ai tellement chéri.

Tu as déjà dit que, par le passé, tu avais voulu te reconnecter par rapport à ton héritage culturel. En musique, ça s’est traduit comment?

Quand je suis retournée dans ma communauté à Pessamit de 2009 à 2011, je me suis rendue compte que la musique était très présente. Quand tu vas chez des amis, tu as tout le temps quelqu’un qui joue de la guitare. Il y en a qui avaient une influence Gipsy Kings. Aussi, une influence un peu flamenco, un peu rumba.

On finit toujours par danser le makusham dans n'importe quelle soirée. Le makusham, c'est ce qui nous rassemble dans toutes les fêtes.

Les musiciens d’aujourd’hui chantent beaucoup des chansons de Philippe McKenzie, de Kashtin et de plein d'autres chanteurs qui influencent encore les musiciens aujourd'hui. Matiu, Scott Pien-Picard, Karen (Pinette-Fontaine), ça provient de cette musique.

Lors d’un voyage dans l’Ouest, tu avais découvert une culture bouillonnante dans les communautés. Est-ce que tu as eu des coups de cœur musicaux?

A Tribe Called Red, on les entendait partout. Ces dernières années, c’est Snotty Nose Rez Kids. Derrière ça il y a une tradition contemporaine musicale. Plus on entendait ces artistes, plus on revenait quand même aux racines. Ça m’a permis d'entendre Willie Dunn, Willy Mitchell, Willie Thrasher, Buffy Sainte-Marie.

Ces dernières années, j'ai découvert Alanis Obomsawin et son album Bush Lady, qui influence encore beaucoup plus de personnes qu'on pouvait l’imaginer.

Un spectacle qui t'a vraiment marquée?

Avishai Cohen, un contrebassiste de jazz israélien. J'étais à Vienne en France pour un petit festival de littérature. C’était là en même temps que le festival de jazz de Vienne. Je suis allé voir Avishai Cohen, que je ne connaissais pas du tout. Il mélange beaucoup le style traditionnel de chant en Israël, surtout le côté arabe, mais avec le jazz.

Est-ce qu'il y a une parolière ou un parolier que tu apprécies particulièrement?

Björk. Des fois, c'est des longues phrases. Des fois c’est des courtes phrases. Il n’y a pas nécessairement de structure dans son phrasé ou dans l'écriture. J’ai étudié plein de textes de Björk pour m'inspirer. J’aime réfléchir à son processus de création.

Tu as déjà collaboré avec Random Recipe mais est- ce qu'on peut s'attendre à d'autres collaborations comme ça dans un avenir rapproché?

C’est un secret je peux pas le dire! Ce seront des surprises... Les gens vont être trop contents. Donc, je dis rien (Rires)

Mais est-ce qu’on peut s’attendre à un album complet dans la prochaine année?

Oui. L’envie est là. Avec le retour qu'on a eu en spectacle, ça donne envie d’aller plus loin. Avec Manuel, j'ai découvert une connexion musicale. On dirait qu’il comprend où je veux aller. J'ai envie d'amener les gens encore plus loin dans le voyage, dans les mots, dans la musique. J'aime travailler avec lui et ça m'intéresse de faire un album complet.

Pour connaître ses activités, visitez le site de Natasha Kanapé Fontaine.

Écoutez sa liste de lecture.

À LIRE AUSSI :

• Dans l'univers musical de Les Louanges

• Joni Mitchell, la musique sans concession

• Les artistes à suivre en 2022 selon l'équipe éditoriale de QUB musique!

À VOIR AUSSI :