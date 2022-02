Le droit à la déconnexion pour décrocher une fois la journée terminée

Partager







Si le télétravail a brouillé les frontières entre la vie au travail et celle à la maison, les avis divergent encore sur la manière de s’attaquer au problème. Des acteurs du milieu voudraient confier le changement de culture du travail aux entreprises elles-mêmes, mais d’autres, comme Québec solidaire, souhaitent aller encore plus loin en implantant une loi, comme l’a fait la France.

Le droit à la déconnexion est l’idée selon laquelle un employé est en droit de se déconnecter de ses outils de travail numériques en dehors de ses heures de travail. Cette définition provient de la France, premier pays à avoir intégré ce principe dans le droit du travail en 2017.

Avec la pandémie et la généralisation du télétravail, la question a pris une nouvelle dimension. Car aujourd’hui, «être au travail» c’est souvent aussi «être à la maison», ce qui entraîne une plus grande confusion entre le boulot et la vie perso.

D’ailleurs, plusieurs études américaines ont déjà montré que travailler et vivre au même endroit entraîne des situations d’isolement et d’épuisement professionnel, entre autres. En parlant d’épuisement professionnel, 35% des travailleurs canadiens disent en souffrir, selon une vaste étude de l’organisme Recherche en santé mentale Canada menée à la fin 2021. Ce chiffre grimpe à 41% chez les 18 à 34 ans.

Les employeurs semblent en être bien conscients: au Canada, près de la moitié des employés affirment ainsi que leur entreprise favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (47%) et tentent de prévenir ces problématiques. En revanche, seuls un tiers affirment qu'il offre des programmes ou des politiques pour prévenir l'épuisement professionnel (35%), d'après la même étude.

Québec solidaire devant la parade

Au Québec, l’idée de décrocher du boulot a d’abord été popularisée par le parti Québec solidaire, qui a déposé un premier projet de loi sur la question en 2018. Ce même projet de loi, redéposé en décembre 2021, a pour objectif «d’assurer le respect du temps de repos des salariés en introduisant une obligation pour un employeur d’adopter une politique de déconnexion en dehors des heures de travail».

Le parti s’est d’abord inspiré du modèle de la France et plus récemment de celui de l’Ontario. Depuis le 2 décembre 2021, la loi 27 de notre province voisine prévoit que toute entreprise de plus de 25 employés doit mettre en place une politique de déconnexion. Québec solidaire souhaite légiférer en la matière pour forcer le dialogue dans les milieux de travail, ce à quoi les autres partis politiques du Québec ne s’accordent pas forcément.

Photo d'archives Le député solidaire Alexandre Leduc

«Le droit à la déconnexion est une chose, mais on veut surtout changer la culture du travail, explique Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve pour Québec solidaire. Quand j’ai une bonne idée qui me frappe à 20h30 le soir, j’ai envie de texter tout de suite mon attaché de presse pour lui en parler. Changer cette culture-là, c’est changer ses réflexes, comme me dire que ce n’est pas urgent et que je peux lui envoyer mon idée demain matin.»

Bien que la Loi sur les normes du travail protège les horaires de travail, la durée de travail, le temps de repos et la rémunération, rien ne fait référence à l’utilisation des appareils liés au boulot en dehors des heures de travail.

«Ce qu’on veut faire: obliger les employeurs à ouvrir le dialogue sur la question et poser la question à leurs salariés pour entamer un changement de culture», plaide le député.

Difficile de légiférer

L’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) a réagi publiquement au projet de loi déposé par Québec solidaire et croit qu’il est essentiel d’apporter le débat sur la place publique sans pour autant l’intégrer à la loi.

«C’est impossible de légiférer et trouver une solution qui convient à tous, parce que même au sein d’une même entreprise on ne peut pas avoir une mesure universelle, croit Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre. Mais on pourrait exiger qu’il y ait un cadre dans chaque organisation qui prend en compte la nature de l’emploi.»

Manon Poirier est d’avis que les employés ont tout à gagner en imposant leurs propres limites, mais que l’organisation doit être vigilante quant au type de comportements qu’elle valorise.

PHOTO COURTOISIE Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agrées.

«Si on offre une promotion à un employé qui se montre toujours disponible et qui répond à son téléphone 24/7, on va sentir que ce type de comportement-là est dans la culture de l’entreprise et d’autres employés vont être portés à faire de même», donne en exemple Manon Poirier.

Qui plus est, le droit à la déconnexion rendrait l’application d’une loi très complexe, les réalités de travail étant trop différentes d’une entreprise à l’autre, fait valoir la cheffe de secteur Droit du travail et de l’emploi chez Langlois Avocats, Marie-Hélène Jetté.

Selon l'avocate, plusieurs variables rendent difficile la législation, notamment en raison de la grande flexibilité dans les horaires permises par le télétravail et les milieux syndiqués qui disposent de primes de disponibilité prévues dans plusieurs conventions collectives.

Mais tout indique que les employeurs ont tout à perdre s’ils prodiguent des comportements qui ne respectent pas la déconnexion des employés dans leur milieu.

«En pleine pénurie de main-d'œuvre, si un employeur exige à son employé des choses qui ne sont pas raisonnables, il risque de perdre sa main-d'oeuvre», avance Me Jetté, en faisant référence aux communications professionnelles en dehors des heures du bureau ou même des heures supplémentaires à répétition.