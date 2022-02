Les meilleurs menus à emporter pour le Super Bowl

Partager







Les célébrations de la Saint-Valentin et du Super Bowl LVI se font la guerre cette année. Alors qu’elles se partagent la même fin de semaine, plusieurs se retrouvent divisés.

Si comme de nombreux fidèles, vous allez être rivé devant votre télévision ce dimanche 13 février pour voir les Rams de Los Angeles affronter les Bengals de Cincinnati, vous serez heureux d’apprendre que quelques restaurants offrent des menus spéciaux pour l’occasion.

Avec le spectacle de la mi-temps teinté de nostalgie, un menu copieux (et juste assez gras) et des performances sportives mémorables, l’ambiance sera assurément à la fête lors de la grand-messe du football.

Voici donc 8 menus à emporter pour accompagner le match dimanche prochain.

Le Parma met le paquet cette année en proposant un sous-marin géant qui risque de ravir vos invités. Une boîte à partager est aussi disponible pour 190$. Elle contient un panini de 4 pieds de long, le chili du Parma Super Bowl, des ailes de poulet avec une sauce secrète maison (4 douzaines) et un mac & cheese à la pancetta et croûte de panko. Les commandes doivent être passées avant le 11 février, 17h. Le ramassage se déroule le dimanche du Super Bowl. Pour commander, vous pouvez écrire à sebio@parmacafe.ca ou cliquez ici.

162, rue Jean-Talon, Montréal

Quoi de mieux qu’une trempette aux épinards, des ailes de pintade, du pork belle et sauce BBQ aux pommes, des biscuits au babeurre (biskits) et des salades maison pour vous accompagner pendant la partie ? En collaborant avec des fermes avoisinantes, la famille Buvette propose une boîte pour les personnes qui résident dans les Cantons-de-l’Est. La livraison se fera à Cowansville et Bromont (jeudi 10 février), Sutton (vendredi 11 février), Lac-Brome (samedi 12 février) ou pour ramassage le jeudi-vendredi-samedi de 15h à 20h. Commandez ici.

2, rue Curley, Sutton

Si votre menu est déjà décidé, mais que vous n’avez rien prévu pour le dessert, sautez sur le gâteau poutine de l’Amour du Pain. Aussi amusant que délicieux, vous trouverez une montagne de frites qui cache un délicieux gâteau au chocolat, mousse au chocolat et coulis de framboises. Offert pour une durée limitée. Informez-vous en succursale pour en réserver un!

Plusieurs adresses

Les fans de poulet portugais seront heureux d’apprendre que le Campo propose de commander 24 ailes de poulet marinées prêtes à cuire au four. Elles sont accompagnées de deux sauces, soit la sauce Campo et une sauce BBQ maison. Téléphonez au (514) 903-9639 pour réserver vos ailes.

1108, boulevard Maisonneuve Ouest, Montréal

Pour une année de plus, la rôtisserie de quartier Paradis BBQ offre deux menus décadents à commander. Le premier consiste en une salade brocoli et chou-fleur, 1 kg d’ailes de poulet, du mac & cheese et six morceaux de poulet frit pour 70$. Le deuxième menu propose une salade brocoli et chou-fleur, 1/2 kg d’ailes de poulet, du mac & cheese et trois morceaux de poulet frit pour 50$. Vous pouvez commander ici.

4165, rue Saint-Hubert, Montréal

Les véganes seront gâtés ce dimanche grâce à la superbe boîte pour deux personnes du restaurant SAUG.E à Sherbrooke. Pour 50$ plus taxes, vous pourrez déguster des ailes de chou-fleur et ail de Bumble Bloom, pogo, poutine, salade césar, côtes levées, rondelles d'oignons et salade de chou. Des beignets turcs avec coulis de chocolat viennent clore ce repas végane qui frôle la perfection. Les commandes doivent être passées par téléphone seulement au (819) 791-6391. Vous avez jusqu'au 12 février pour commander. La cueillette aura lieu le dimanche 13 février.

17, rue Peel, Sherbrooke

Les fameuses saucisses de Ils en fument du bon sortent en grand pour le Super Bowl. Ils proposent de nombreuses saucisses préparées spécialement pour l'événement. Parmis leurs saucisses, vous trouverez la Saucisse Super Bowl, la saucisse pogo et moutarde Baseball, la saucisse Kraft Dinner et petites saucisses, la saucisse Extra Smoked Meat et moutarde et la saucisse extra fromage en grains et bacon. Elles sont disponibles dès maintenant dans les succursales de Montréal et Boucherville et à partir de 13h jeudi pour les succursales de Québec et Trois-Rivières.

Plusieurs succursales

À Sainte-Anne de Bellevue, le Cunninghams Pub revient en force avec sa promotion sur les ailes de poulet. Vous trouverez sur le menu spécial tous les essentiels de type «bouffe de pub». Des cornichons frits, une poutine au smoked meat, les fameuses ailes et le combo Super Bowl Special à 80$ ne sont que quelques exemples d'items qui se trouvent sur le menu. Commandez ici.

75, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue

Bien que le menu ne s'adresse pas uniquement à l'événement du Super Bowl, le India Rosa a lancé cette semaine une boîte-repas semaine indienne mixte qui inclut 5 repas pour deux personnes. Vous retrouverez les fameux poulet au beurre, agneau au cari, poulet korma, chana masala et dahl tarka accompagnés de riz, pois et pains naan. Pour le lancement, les boîtes sont offertes à très bon prix : 163$ (valeur de 193$) pour la boîte-repas du Rosa, 110$ (valeur de 125$) pour la boîte-repas Semaine indienne et 100$ (valeur de 111$) pour la boîte Semaine indienne végé. Commandez au (514) 543-1880 ou passez votre commande en ligne. La livraison est offerte gratuitement.

1241, avenue du Mont-Royal Esr, Montréal

Adoré pour ces fameux pains décadents, la boulangerie de Laval Bread Pitt propose trois items spéciaux disponibles le 13 février seulement. Il s'agit d'une pizza «monkey bread» avec mozzarella et pepperoni à 25$, 30 petits «bread buns» avec trempettes (artichauts et épinards ou jalapeno, bacon et crème) à 32$ et 12 petits «sliders» au jambon et fromage à 28$. Les commandes doivent être placées avant le 11 février. Vous pouvez commander en envoyant un message direct sur Instagram.

Bon Super Bowl !

