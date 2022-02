Un gars se marie en jeans et en t-shirt, et se fait ramasser violemment sur le web

Partager







Pour plusieurs, le jour de leurs noces est le jour le plus important de leur vie. C’est pour cette raison que la plupart du temps, avant de se marier, les gens font le minimum d’effort pour se mettre beaux.

• À lire aussi: Liam Neeson est tombé amoureux d'une femme déjà en couple lors d'un tournage

• À lire aussi: Jérémy est mécontent d’être à nouveau en danger à Star Académie et les fans parlent d’acharnement

Un jeune homme britannique a décidé de laisser tomber le traditionnel tuxedo et a plutôt opté de dire «oui je le veux» habillé comme s’il s’en allait caler des quilles de Black Ten avec ses amis avant d’aller au défunt Fuzzy de Brossard.

Dans un TikTok publié par la meilleure amie de la mariée, on peut voir des photos du couple à l’église, en train de s'engager à passer le reste de leur vie ensemble.

La jeune mariée porte une robe de style classique en satin avec des détails en soie.

Son époux lui porte un t-shirt noir sur lequel on peut lire Paml Angel, des jeans noirs délavés très serrés et des souliers de course.

De ce qu’on peut comprendre du TikTok, le couple s’est rencontré au cours de l’été.

Dans la section commentaires de la vidéo qui a été vue près de deux millions de fois, les internautes s’en donnent à coeur joie à se moquer de l’habillement du jeune homme.

«Est-ce qu’il ne savait pas qu’il se mariait?»

«C’est triste à quel point elle est ravissante et lui est encore habillé comme le soir d’avant.»

«Mariage à 5h, des bières avec mes amis à 6h.»

«Moi je serais partie la seconde où j’aurais vu comment il s’était habillé.»

«On dirait le type de mariage où les invités crient beaucoup.»

Longue vie aux amoureux!

Aussi sur le Sac de chips:

s

s