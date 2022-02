Une microbrasserie doit publier un message Facebook pour se dissocier de «Rambo» Gauthier

Partager







Au cours de la dernière fin de semaine, Bernard «Rambo» Gauthier a fait plusieurs apparitions médiatiques en portant une tuque de la microbrasserie Le Malbord.

Gauthier a notamment été aperçu sur les ondes de TVA et de Radio-Canada coiffé de la tuque bourgogne et noire.

Le problème, c’est que la brasserie en question, qui est située en Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, n’a guère apprécié la publicité non-sollicitée.



Dans une publication Facebook, les propriétaires de l’entreprise ont tenu à se dissocier du co-organisateur du «Convoi de la liberté» de la Côte-Nord.



«Depuis vendredi dernier, nous recevons plusieurs commentaires sur le vêtement promotionnel de la microbrasserie Le Malbord porté par Bernard Rambo Gauthier lors de ses récentes interventions dans les médias. Sachez qu’en aucune façon, notre entreprise et la marque Le Malbord ne sont associées à la démarche, aux revendications et aux propos de M. Gauthier», ont écrit les propriétaires Félix et Thierry.

On pourrait croire que, dans les commentaires sous la publication, un déluge d’internautes auraient apprécié leur initiative, mais ce n’est pas ce qui est arrivé.

Au lieu d’encouragements et de soutien, la microbrasserie a plutôt reçu une volée de bois mort de la part des partisans de celui qui s’est fait connaître lors de conflits syndicaux musclés.



De nombreux usagers de Facebook reprochaient entre autres à la Microbrasserie Le Malbord de faire «de la division» en publiant un tel message.

Cependant, des inconditionnels de la brasserie ont tout de même tenu à être solidaires dans cette épreuve inopinée.

