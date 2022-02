5 forfaits d'hôtel dernière minute pour la Saint-Valentin

Partager







Si vous êtes plutôt du type dernière minute pour faire des plans, ne vous en faites pas!

Plusieurs hôtels de Montréal proposent des forfaits romantiques à l’occasion de la Saint-Valentin, et il reste des places.

Ce n’est donc pas le moment de perdre espoir, mais plutôt de se dépêcher à réserver!

Voici donc 5 hôtels qui offrent des forfaits pour la Saint-Valentin:

Au cœur du Vieux-Montréal, installé dans un bâtiment historique, l’hôtel Nelligan est prisé pour ses grandes chambres et son mobilier luxueux. Pour la Saint-Valentin, l’hôtel propose trois forfaits, dont le séjour de la Saint-Valentin, Namasté pour les amoureux et un souper pour deux, suivi d’une nuitée à l’hôtel.

Prix: À partir de 280$ pour une nuit

En savoir plus

106, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Le chic et célèbre Hôtel William Gray est toujours en tête de liste quand vient le temps de choisir un hôtel. Avec son Jardin d’hiver - un espace aménagé pour l’occasion dans la cour intérieure de l’hôtel, il n’y a pas meilleur lieu pour célébrer la fête de l’amour. Pour la première fois, des séances photo sont offertes avec le forfait Saint-Valentin de l’hôtel. Le forfait inclut également une bouteille de bulle, un plateau de charcuteries et fromages ainsi que le petit-déjeuner en chambre.

Prix: À partir de 296$ pour une nuit

En savoir plus

421, rue Saint-Vincent, Montréal

Cet adorable hôtel-boutique urbain propose les plus belles chambres en ville. Avec des planchers de béton et ses grandes fenêtres, chaque chambre moderne de type «studio» ou «loft» appelle à la détente. Pour la Saint-Valentin, le Boxotel offre un forfait qui combine massage au spa Bota-Bota et boîte-repas pour un brunch signé Festin de Babette.

Prix: 470$ pour une nuit

En savoir plus

175, rue Ontario Est, Montréal

Le Germain a récemment subi d’importantes rénovations, et il est désormais possible d’admirer le travail du prolifique designer Zébulon Perron et la firme Lemay+Michaud. Cette Saint-Valentin, l’hôtel propose un forfait qui inclut le service de voiturier, la nuitée, le souper 4 services du restaurant le Boulevardier ainsi que le petit-déjeuner tous deux servis à la chambre.

Prix: À partir de 465$ pour une nuit

En savoir plus

2050, rue Mansfield, Montréal

Le réputé Four Season met le paquet afin d’offrir le parfait séjour pour les amoureux. Le forfait «Une nuit d’amour» comprend une nuit à l’hôtel, un petit déjeuner servi en chambre ou au restaurant Marcus, du champagne offert à l’arrivée, deux peignoirs personnalisés avec initiales à emporter, la préparation d’un bain avec pétales de rose (!!!) et des fraises servies au moment du bain. Le forfait est offert jusqu’au 28 février 2022.

Prix: À partir de 690$ pour une nuit

En savoir plus

1440, rue de la Montagne, Montréal

