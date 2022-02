Disney Speedstorm: un jeu de course et de combat mettant en vedette Mickey Mouse, Jack Sparrow et plus encore [VIDÉO]

Partager







Gameloft, studio derrière la série Asphalt, a annoncé Disney Speedstorm, un tout nouveau jeu de course et de combat. Aux volants des bolides, on retrouvera une grande sélection de héros et méchants emblématiques de Disney et Pixar.

• À lire aussi: Toutes les annonces faites au Nintendo Direct du 9 février

• À lire aussi: Mario Kart 8 Deluxe aura 48 nouveaux circuits payants

Les personnages connus comme Mulan, Sulli, la Bête, Mickey Mouse et bien d’autres seront transformés en guerriers de la route et fonceront à toute allure sur des circuits inspirés de Disney et Pixar.

Les joueurs pourront rouler à vive allure sur les circuits remplis d'action en solo ou défier leurs amis dans les modes multijoueurs locaux et en ligne.

«[...] Notre objectif est de créer un jeu qui soit à la fois familier pour les fans de Disney et Pixar, mais aussi unique dans le genre course d'arcade», a partagé Alexandru « Sasha » Adam, VP et responsable studio à Gameloft Barcelone dans un communiqué. « Les mécaniques de jeu, les capacités des pilotes et les environnements ont été conçus sur mesure pour servir notre vision d'une expérience fulgurante et captivante », a-t-il ajouté.

Destiné à un public de tous âges, Disney Speedstorm sera free-to-play et sortira en 2022 sur PC et consoles.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s