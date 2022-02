Elisabeth Rioux offre un «house tour» de sa nouvelle maison de Blainville

Partager







Après avoir vendu sa maison à Mirabel au printemps dernier, un déménagement temporaire au Costa Rica et plusieurs mois à chercher un nouvel endroit où habiter au Québec, Elisabeth Rioux partage finalement des images de sa toute nouvelle résidence!

Elisabeth a emménagé dans sa maison de Blainville sur la Rive-Nord de Montréal au début du mois de février avec sa fille Wolfie.

L'influenceuse semble ravie de sa maison de rêve, située près d'un golf à Blainville. Elle nous montre l’intérieur dans un «house tour» publié sur sa page YouTube. Une vidéo très attendue par ses nombreux fans.

La visite commence dans la cuisine blanche lumineuse. L’aménagement est moderne avec les électroménagers en inox, qui étaient inclus dans la vente. On remarque une tendance champêtre dans le look des armoires.

Youtube/ Élisabeth Rioux

Le salon est dans ce même esprit modern farmhouse. Le foyer est l’un des éléments préférés d’Elisabeth, ainsi que les portes menant sur l’extérieur et les hauts plafonds avec lumières encastrées.

Un piano fait aussi partie du décor. Elisabeth l’a acheté des anciens propriétaires puisqu’il fait partie des meubles depuis la construction. Elle espère donner la passion à sa fille Wolfie!

Youtube/ Élisabeth Rioux

Une salle de jeu pour la petite est visible du salon et de la cuisine pour jouer en toute sécurité.

Youtube/ Élisabeth Rioux

L’entrée est grande et pratique. Beaucoup de rangement dans la garde-robe et de hauts plafonds pour un environnement qui respire.

Youtube/ Élisabeth Rioux

Il y a deux chambres de plus petite dimension et la chambre principale, assez grande pour y entrer non seulement un lit king mais aussi un canapé pour que ses chiens Royce et Luna s'installent. Il y a aussi un Walk-In, évidemment!

Youtube/ Élisabeth Rioux

Youtube/ Élisabeth Rioux

Une salle de bain adjacente a été pensée sur mesure pour les anciens propriétaires. Cette pièce fait partie des rénos qu'Elisabeth compte faire pour mettre la maison à son image.

Youtube/ Élisabeth Rioux

Elle nous emmène ensuite dans le gigantesque sous-sol. Pour l'instant, rien n'est installé et c'est l'endroit préféré de Wolfie et des chiens pour courir. Ce qui suprend de cet endroit, c'est que le garage aussi a un sous-sol, c'est beaucoup d'espace à meubler!

Youtube/ Élisabeth Rioux

On a droit a un bref aperçu de la cour, très intime et de bonne dimension.

Youtube/ Élisabeth Rioux

Elisabeth est bien heureuse d'enfin arriver dans cet environnement et se poser. La femme d'affaire derrière Hoaka rappelle à ses abonnés que non seulement elle déménage dans sa vie personnelle, mais son équipe et elle intègrent un nouvel édifice présentement.

On lui souhaite la bienvenue chez elle!

