Il retrouve son dentier perdu il y a 11 ans grâce à l'ADN

Les dents lui en tombent: un Britannique a eu la surprise de sa vie en recevant de la part des autorités espagnoles un dentier perdu onze ans plus tôt lors d'une soirée arrosée en Espagne.

En vacances dans la populaire station balnéaire de Benidorm, Paul Bishop, 63 ans, avait perdu son dentier, qu'il avait mal placé, après avoir vomi dans une poubelle, malade d'avoir bu trop de cidre, selon la BBC.

«Quand nous nous sommes dirigés vers le prochain bar, mon ami s'est tourné vers moi et m'a demandé où étaient mes dents», a-t-il raconté au groupe audiovisuel public britannique. Une recherche s'était révélée vaine.

Le dentier est réapparu onze ans plus tard, envoyé à son domicile de Stalybridge, près de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), après avoir été retrouvé dans une décharge espagnole.

«Ils ont retrouvé mon ADN et mon adresse à partir de fichiers britanniques, et mis à la poste», a-t-il expliqué, «estomaqué» et photographié avec la prothèse dans un sac en plastique.

