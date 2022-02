Jusqu’à 2800$ de rabais sur la télé QN800A Neo QLED 8K de Samsung

Partager







La télé QN800A Neo (2021) de Samsung profite actuellement d’un très gros rabais. Faites vite, car l’offre se termine aujourd’hui, le 10 février, à 23h59.

Ce téléviseur est doté d’un écran 8K, dont la technologie évoluée permet de profiter d’une expérience visuelle hors pair. Son design mince permet de camoufler la télévision dans le décor de la pièce sans déranger.

La Samsung QN800A est considérée comme un excellent choix pour le gaming. Les propriétaires de PS5 et Xbox Series X apprécieront sa prise en charge de HDMI 2.1 et du taux de rafraîchissement variable, sa faible latence et son excellent temps de réponse.

La télévision QN800A Neo (2021) de Samsung est offerte en trois tailles, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces, à partir de 2818,99 $ :

