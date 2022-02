La lettre d’amour de Catherine Éthier à la langue française

Partager







La chroniqueuse, autrice et humoriste Catherine Éthier tient un discours des plus colorés pour manifester son amour inconditionnel de la langue française.

«Ceux qui me côtoient un peu le bulbe savent que je célèbre le français à toute occasion, que je l’embrasse à bouche que veux-tu, parfois en escarpins, souvent en pieds de bas», avoue-t-elle dans le style étincelant qu’on lui connaît.

Parler en français est une grande richesse, alors quand vient le temps de commercer en français, elle y prône, d’abord et avant tout, l’ouverture, l’acceptation et la bienveillance: «J’accueillerai toujours à bras ouverts toute personne qui me tend la main en français, qu’importe l’ornementation de sa phrase ou ses petits hoquets.»

Également, dans une mise en situation ludique, la chroniqueuse raconte son profond malaise de jeune fille lorsqu’elle se faisait répondre en anglais par une vendeuse dans un magasin. Parions que vous avez tous réagi au moins une fois comme elle!

En tant que consommateur et consommatrice, Option consommateurs vous rappelle que vous pouvez, en tout temps, demander de vous faire servir ou d’obtenir de l’information en français lorsque vous faites affaire avec un commerçant au Québec. Commercer en français, ce n’est pas en option. C’est votre droit!