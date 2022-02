Microsoft veut amener Call of Duty sur la Nintendo Switch, en plus de garder la franchise sur PlayStation

Partager







Après avoir entretenu un beau flou artistique quant à l’avenir des franchises d’Activision Blizzard sur les plateformes de ses compétiteurs, Microsoft a précisé sa position cette semaine, deux fois plutôt qu’une.

La transaction monstre annoncée à la mi-janvier par l’entreprise américaine, qui souhaite acquérir Activision Blizzard pour 69 M$, attire l’attention de régulateurs aux quatre coins du monde et Microsoft se doit donc d’être publiquement un peu plus claire sur ses intentions.

Dans un billet de blogue, mercredi, la firme de Redmond a ainsi énoncé sans détour qu’elle allait «continuer de faire en sorte que Call of Duty et les autres titres populaires d’Activision Blizzard soient disponibles sur PlayStation jusqu’à la fin des ententes existantes», mais aussi, et plus particulièrement, après que celles-ci soient échues.

«Nous nous sommes engagés auprès de Sony pour que [les franchises d’Activision Blizzard] soient aussi offertes sur PlayStation au-delà des ententes existantes et dans le futur pour que les fans de Sony puissent continuer d’apprécier les jeux qu’ils aiment», peut-on lire dans la déclaration signée par Brad Smith, président de Microsoft.

Le retour de Call of Duty sur les consoles de Nintendo?

Les précisions du géant américain ne s’arrêtent toutefois pas là, alors que dans le même billet de blogue, on affirme vouloir faire pareil sur la Nintendo Switch.

En entrevue avec CNBC mercredi, Smith a réitéré ses propos, faisant même référence à la franchise phare d’Activision, Call of Duty, qui n’a pas fait d’apparition sur une console de Nintendo depuis Ghosts en 2013, sur la défunte Wii U.

«Nous aimerions amener [Call of Duty] sur les consoles de Nintendo. Nous aimerions amener les autres titres populaires d’Activision Blizzard et nous assurer qu’ils continuent d’être accessibles sur PlayStation [et] qu’ils le deviennent sur Nintendo», a insisté le numéro deux de Microsoft.

Évidemment, ce n’est pas une confirmation qu’un Call of Duty est en développement pour la Switch, ni que ce sera la cible numéro un sur la liste de tâches de Microsoft suivant l’acquisition officielle l’an prochain d’Activision Blizzard.

Cela dit, après des semaines de spéculations (bien que légèrement apaisées par Phil Spencer), cette déclaration sans équivoque risque de faire du bien aux joueurs chez PlayStation et Nintendo. Et, par le fait même, de rassurer quelques régulateurs inquiétés par les conséquences de la mégatransaction.

