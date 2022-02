Nelly s'excuse pour sa sextape publiée sur son compte Instagram

Partager







Nelly a demandé pardon à la jeune femme que certains ont pu voir dans une position sexuellement explicite sur Instagram.

La vidéo a été partagée sur le compte du rappeur.

L'artiste, de son vrai nom Cornell Haynes Jr., a commencé à faire parler de lui sur les réseaux sociaux ce mardi après la diffusion de ce clip le montrant en train de recevoir une fellation.

L'équipe de Nelly a rapidement supprimé la vidéo obscène, et peu de temps après, il a présenté des excuses publiques à la femme sur les images.

«Je m'excuse sincèrement auprès de la jeune femme et de sa famille. C'est une publicité indésirable pour elle/eux, a déclaré l'homme de 47 ans à TMZ. C'était une vieille vidéo qui était privée et qui n'a jamais été destinée à être rendue publique.»

Un porte-parole de Nelly a indiqué que le téléphone du chanteur de Hot in Here avait été piraté, et qu'ils enquêtent également sur une violation potentielle d'autres de ses données confidentielles.

