Samsung: 2 pour 1 sur les Galaxy Buds2 pour un temps limité

Encore à la recherche d’un cadeau pour un audiophile toujours en déplacement? Samsung a pensé à vous avec une promotion plus qu’intéressante: à l’achat d’une paire de Galaxy Buds2, obtenez une deuxième paire en couleur graphite tout à fait gratuitement.

L’offre est valide jusqu’au 17 février, il faudra donc faire vite! Reçus positivement par les critiques, les Galaxy Buds2 sont une solution audio compacte et complète.

Munis de la technologie de réduction active de bruit, ces écouteurs permettent une immersion presque totale dans la musique, les jeux, les livres audio et les balados. De plus, la pile longue durée offre jusqu’à 5 heures de lecture et 15 heures supplémentaires avec un étui complètement chargé.

Pour profiter de l’offre 2 pour 1 sur les Galaxy Buds2, rendez-vous sur le site de Samsung Canada.

