Un homme est aperçu en train de filmer le derrière d’une femme et cela lance un débat sur Internet

Une vidéo TikTok publiée à la fin du mois de janvier a suscité des milliers de commentaires.

Dans la publication mise en ligne le 26 janvier et ayant accumulé plus de 700 000 visionnements, on peut voir un homme attablé à un restaurant en train de filmer une femme assise plus loin, de dos, comme le rapporte Indy100.

L’auteur de la publication, Bentley Galva, a écrit: «Je suis en train de bruncher avec mes amis et nous avons vu ceci».



Selon ce qu’on voit, l’homme pourrait être en train de filmer les fesses de la femme qui se tient à un comptoir, vêtue de shorts blancs.



Sur TikTok, de nombreux commentateurs se sont insurgés contre cette pratique qu’ils jugent «épeurante», tandis que d’autres ont signalé à l’auteur de la vidéo qu’il faisait «la même chose.»

Évidemment, il y a une énorme différence entre filmer quelqu’un sans son consentement dans un but sexuel et filmer quelqu’un pour dénoncer son comportement immoral.



«Être une femme dans la société actuelle est tellement devenu épeurant», a écrit une usagère.



«Ce n’est pas comme si ces hommes ne pouvaient pas trouver des images du genre sur Internet. Ils le peuvent. C’est juste qu’ils aiment que ce soit fait en secret et que la femme ne soit pas consentente», a commenté une autre.

«Interpelle-le, fais de quoi», a écrit un homme, ce à quoi l’auteur de la vidéo a répondu: «Je l’ai fait. Il s’en foutait que ce soit illégal. J’ai montré ma vidéo à la femme et à la direction du restaurant. Ce qu’ils ont fait après ne m’appartient pas...»



