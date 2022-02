Kanye West demande à Billie Eilish de présenter ses excuses à Travis Scott et elle répond qu'elle n'a pas à le faire

Partager







Billie Eilish a répondu à Kanye West suite aux menaces de ce dernier de se retirer de Coachella à moins qu'elle ne s'excuse auprès de Travis Scott pour l'avoir apparemment critiqué lors d'un concert.

La chanteuse de bad guy a récemment interrompu son concert à Atlanta pour vérifier qu'une fan en détresse allait bien et s'assurer qu'elle ait accès à un inhalateur.

Avant de reprendre son spectacle, elle a déclaré au public «J'attends que les gens aillent bien avant de continuer», ce que beaucoup ont interprété comme une référence à Travis Scott, qui a continué à se produire malgré un mouvement de foule qui a fait plusieurs victimes à son Festival Astroworld en novembre.

Ce jeudi, Kanye West a partagé une capture d'écran d'un article sur l'incident et a menacé de se retirer du festival de Coachella, dont ils sont tous deux têtes d'affiche, à moins qu'elle ne s'excuse auprès de son ami.

«ALLEZ BILLIE, ON T'AIME, EXCUSE-TOI AUPRÈS DE TRAV ET DES FAMILLES DES PERSONNES QUI ONT PERDU LA VIE S'IL TE PLAIT. PERSONNE N'AVAIT L'INTENTION QUE CELA SE PRODUISE, TRAV N'AVAIT AUCUNE IDÉE DE CE QUI SE PASSAIT QUAND IL ÉTAIT SUR SCÈNE ET A ÉTÉ VRAIMENT BLESSÉ PAR CE QUI S'EST PASSÉ, ET OUI TRAV SERA AVEC MOI À COACHELLA, MAIS MAINTENANT J'AI BESOIN QUE BILLIE S'EXCUSE AVANT QUE JE ME PRODUISE», a-t-il écrit, tout en lettres capitales.

La chanteuse de 20 ans ne s'est pas encore excusée, cependant, elle a commenté la publication Instagram du rappeur, affirmant que ses commentaires pendant son concert n'étaient pas dirigés contre Travis Scott.

«Je n'ai littéralement jamais rien dit à propos de Travis. J'aidais juste un fan», a-t-elle écrit. Le rappeur n'a pas encore réagi.

Billie Eilish, Kanye West et Harry Styles seront les têtes d'affiche du festival Coachella à Indio, en Californie, du 15 au 17 et du 22 au 24 avril.

