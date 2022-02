La famille de Bob Saget révèle les causes de sa mort

Partager







La famille de Bob Saget a annoncé qu'il était décédé d'un traumatisme crânien.

L'acteur de Full House a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel près d'Orlando, en Floride, le 9 janvier dernier, au lendemain d'un spectacle de stand-up. Il avait 65 ans.

• À lire aussi: Un tiktokeur poignardé à mort en défendant sa mère de son beau-père

Ce mercredi, sa famille a publié une déclaration révélant qu'il s'est cogné l'arrière de la «tête sur quelque chose» dans sa chambre d'hôtel et qu'il est mort dans son sommeil.

«Dans les semaines qui ont suivi le décès de Bob, nous avons été submergés par l'incroyable déferlement d'amour des fans de Bob, qui a été un grand réconfort pour nous et pour lequel nous sommes éternellement reconnaissants. Maintenant que nous avons les conclusions finales de l'enquête des autorités, nous avons estimé qu'il était tout à fait approprié que les fans entendent ces conclusions directement de notre bouche. Les autorités ont déterminé que Bob est mort d'un traumatisme crânien. Elles ont conclu qu'il a accidentellement heurté l'arrière de sa tête sur quelque chose, qu'il n'y a pas prêté attention et qu'il s'est endormi. Il n'y avait ni drogue ni alcool», ont déclaré les proches de la star.

• À lire aussi: La NBA honore Kobe Bryant avec un trophée à son nom

Et de conclure: «Alors que nous continuons à faire notre deuil ensemble, nous demandons à tout le monde de se souvenir de l'amour et du rire que Bob a apporté à ce monde, et des leçons qu'il nous a enseignées à tous: être gentil avec tout le monde, faire savoir aux personnes que vous aimez que vous les aimez, et faire face aux moments difficiles avec des câlins et des rires».

Sa famille a publié cette déclaration après que la rédaction de TMZ a publié un article dans lequel des sources ont déclaré qu'il était mort d'une «hémorragie cérébrale» et avait «une contusion évidente» à l'arrière de la tête.

• À lire aussi: L’acteur Gaspard Ulliel meurt à la suite d'un accident de ski

Les sources affirment que les autorités ne savent pas quel objet est responsable de cette blessure.

Les funérailles de Bob Saget ont eu lieu le 14 janvier. Il laisse derrière lui sa femme Kelly Rizzo et trois filles issues de son premier mariage.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s