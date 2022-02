Le 24 heures primé aux Online Publishing Awards

Partager







Le 24 heures a été primé deux fois lors des Canadian Online Publishing Awards (COPA) 2021, jeudi soir.

La publication de Québecor Média a récolté l’or face, entre autres, à la populaire téléréalité de Noovo OD chez nous, avec son dossier «le 24 heures aux îles de la Madeleine», nommé dans la catégorie Meilleur contenu vidéo.

Le 24 heures a aussi remporté l’or dans la catégorie Meilleure publication numérique, notamment face au quotidien «National Post».

En tout, lors de cette soirée, la division NumériQ, qui se spécialise en création de contenu et de marques multiplateformes, a récolté six médailles d’or et une d’argent. Avec les huit nominations que ses différentes marques (24 heures, QUB, Le Guide de l’auto et Billie) ont reçues, NumériQ était le média francophone le plus nommé au pays.

Les balados de QUB radio Ce n’est qu’une théorie, nommé dans la section Consommateur, et Sur un 10 cents, nommé dans la section B2B Media, ont tous deux remporté l’or dans la catégorie Meilleure série balado.

Pour son design, QUB, lancé par Québecor Médias en septembre 2021, a quant à lui obtenu l’or dans la catégorie Meilleur design de site web, devant le nouveau site internet du journal Métro qui a remporté l’argent.

Billie et Fizz Mobile & Internet, nommés dans la catégorie Meilleure campagne de contenu et de marque, ont respectivement remporté l’argent et l’or.

Les prix ont été décernés par un jury de 90 membres spécialisés en création de contenus, édition numérique et marketing.