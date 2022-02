Lindsay Lohan et d'autre vedettes qui seront dans les publicités du Super Bowl

Partager







C’est bien connu, l’action ne se limite pas simplement au terrain de football lors du Super Bowl. Si certains affectionnent davantage le match ou le spectacle de la mi-temps, d’autres syntonisent l’événement pour y découvrir les nouvelles pubs concoctées spécialement pour l’occasion. Voici 16 stars d’Hollywood qui ont été recrutées par les grandes compagnies afin de mousser leurs nouveaux produits.

Eugene Levy

La compagnie Nissan nous en a déjà mis plein la vue dans les dernières semaines... et ce n’était qu’un début. On découvrira finalement demain l’entière bande-annonce du [faux] film Thrill Driver, mettant de l’avant ses véhicules Arya et Z. L’acteur canadien Eugene Levy y devient à la fois héros et vilain, croisant au passage Brie Larson, Catherine O’Hara, Dave Bautista et Danai Gurira dans une enfilade de scènes d’action pétaradantes.

Zac Efron

Zac Efron se dédouble — pensez à Jekyll et Hyde — pour incarner deux pêcheurs aux looks opposés. Si l’un est bourru et l’autre résolument plus propret, ils ont tout de même un but commun : vanter les mérites de l’internet haute vitesse de la compagnie américaine AT&T.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger en Zeus ? Pourquoi pas! Le célèbre Terminator se glisse dans la peau du dieu grec des cieux et du tonnerre pour représenter les véhicules électriques de marque BMW. Salma Hayek fera également une apparition dans le produit final, prêtant ses traits à Hera, la femme — et frangine — de Zeus.

Jennifer Coolidge

Après nous avoir épatés dans The White Lotus l’an dernier, Jennifer Coolidge met son humour délicieusement décalé au service de la compagnie Uber Eats et ses services de livraison de produits de tous genres. On ne peut que s’esclaffer en voyant l’actrice américaine croquer un bâton de rouge à lèvres avec toute la candeur et la désinvolture qu’on lui connaît.

Anna Kendrick

L’actrice américaine Anna Kendrick a une partenaire bien célèbre pour promouvoir le fournisseur de prêts hypothécaires Rocket Mortgage : Barbie. On en sait très peu sur le réel concept de cette publicité, mais une chose est certaine, on sera à l’écoute pour le découvrir demain soir.

Demi Moore et Mila Kunis

Demi Moore et Mila Kunis — respectivement ex et actuelle épouse d’Ashton Kutcher — se croisent dans une réunion de lycée pour la nouvelle publicité de la compagnie AT&T. Fait cocasse : en plus d’avoir un historique romantique croisé, les deux femmes ont bel et bien étudié à la même école secondaire de Los Angeles (quoiqu’à trois décennies d’intervalle). « On a beaucoup en commun », laisse tomber Mila Kunis. On n’aurait pu dire mieux.

Snoop Dogg et Martha Stewart

Le duo le plus improbable est à nouveau réuni, cette fois-ci pour vanter les nouveaux briquets de marque Bic. On multiplie bien évidemment les allusions au cannabis, que le rappeur affectionne tant, mettant ainsi en relief les différences on ne peut plus marquantes entre les deux complices. Une formule qui fait mouche à tout coup.

Pete Davidson

Son nom est sur toutes les lèvres depuis qu’il forme un couple avec Kim Kardashian. L’acteur de SNL se moque d’ailleurs de sa longue liste de conquêtes amoureuses — qui inclut Kate Beckinsale et Ariana Grande — dans une nouvelle pub de mayonnaise Hellman’s, qui, à défaut d’être réellement sensée, est plutôt amusante.

Hannah Waddingham

Star de Ted Lasso — et d’innombrables comédies musicales britanniques — Hannah Waddingham incarne l’opulence même dans la nouvelle publicité de Rakuten. L’actrice joue le tout pour le tout lors d’une partie de poker tenue dans la somptueuse Hatfield House de Londres.

Seth Rogen et Paul Rudd

Les deux comiques ne reculent visiblement devant rien pour déguster leurs grignotines favorites. Seth Rogen et Paul Rudd se réunissent donc autour d’un sac de croustilles pour se remémorer leurs plus beaux souvenirs : roadtrip, kidnapping, écrasement d’avion... rien n’y échappe. Et, évidemment, chacune de ces scènes met de l’avant les produits Lay’s.

Scarlett Johansson et Colin Jost

De plus en plus populaires, les haut-parleurs intelligents semblent savoir tout faire... ou presque. Le couple formé de Scarlett Johansson et de Colin Jost s’imagine une réalité où ces gadgets informatisés — ici le modèle signé Amazon — peuvent lire les pensées de leurs utilisateurs. Et ils découvrent que ce ne serait pas la meilleure des idées.

Lindsay Lohan

« Mais qu’est-ce qui se passe avec Lindsay Lohan ? » nous demande Planet Fitness. La starlette, désormais épanouie après une décennie de frasques bien publiques, fait montre d’une bonne dose d’autodérision dans cette publicité où elle multiplie les clins d’œil à ses anciens démons... tout ça, en côtoyant William Shatner, Dennis Rodman et Danny Trejo.

