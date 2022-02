Qu’est-ce que Wordle, le jeu de l’heure qui a (peut-être) sauvé la vie à une octogénaire?

Partager







En moins de trois mois, Wordle a séduit des millions de personnes partout dans le monde. Le jeu de l’heure a même sauvé la vie à une grand-mère américaine gardée en otage. Voici cinq choses à savoir sur le jeu.

1- Le fondateur l’a conçu pour sa copine pendant la pandémie

AFP

Josh Wardle, un ancien gestionnaire de produit pour le site Reddit, a lancé le jeu en octobre 2021. Il l’a conçu pour divertir sa femme qui (comme bien du monde) était confinée à la maison. Son jeu a ensuite connu un succès monstre. En novembre, seuls 90 personnes jouaient au jeu. À présent, le jeu compterait des millions de joueurs par jour.

2- En quoi consiste le jeu?

Le but du jeu est simple: trouver chaque jour un mot de cinq lettres, en six essais maximum. Après chaque essai, le joueur sait combien de lettres se trouvant dans le mot à deviner il a trouvées et combien de ces lettres se trouvent à la bonne position. Le jeu est gratuit et il ne comporte aucune publicité. Seul hic: vous ne pouvez jouer qu’une seule partie par jour.

3- Un jeu similaire populaire

Capture d'écran Apple Store

L’engouement suscité par Wordle a été bénéfique pour un autre jeu du même genre (et du même nom), Wordle!, disponible sur l'App Store ou Google Play Store. Ce jeu n’est pas l’oeuvre de Josh Wardle. L’inventeur de Wordle!, Steven Cravotta, a d’ailleurs décidé de remettre tout l’argent récolté avec les nouveaux téléchargements à une œuvre de charité. Chapeau Steven!

Pour jouer au (vrai) Wordle, il faut simplement chercher le mot Wordle dans un moteur de recherche. Il n'y pas d'application.

4- Le New York Times a acheté le jeu

AFP

Le 31 janvier, le réputé journal The New York Times a acheté Wordle pour une somme qui serait dans les sept chiffres (mais moins de 5 millions de dollars américains). Le jeu est maintenant accessible gratuitement sur leur site.

5- Wordle lui a peut-être sauvé la vie

Capture d'écran/CNN Denyse Holt

Comme si le jeu n’était pas déjà assez populaire comme ça, il a peut-être sauvé la vie de Denyse Holt, une dame âgée de 80 ans, qui a été gardée en otage pendant de longues heures. Sa fille a alerté la police parce que sa mère ne lui avait pas envoyé son résultat du jour à Wordle, comme elle avait l’habitude de le faire. La police s’est donc rendue au domicile de la dame et l’a trouvée au sous-sol.

Selon Mme Holt, l’homme, qui était nu et ensanglanté après avoir brisé une fenêtre pour entrer, lui a assuré qu’il ne lui ferait aucun mal, mais il l’a forcée à prendre une douche puis un bain - tout habillée - avec lui avant de l’enfermer au sous-sol. La dame, en état de choc après cette épreuve, n’a pas été blessée.

− Avec l'AFP

