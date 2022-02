8 restaurants du Québec parmi les 100 plus romantiques au Canada

Partager







Pour 2022, OpenTable a recensé les 100 restaurants les plus romantiques du Canada en se fiant sur plus de 726 000 critiques laissées par les usagers de la plateforme.

Parmi les 100 restaurants, 8 restaurants québécois, dont 6 Montréalais figurent fièrement sur la liste.

Avec la réouverture des salles et le mois de l’Amour, il n’y a pas meilleur prétexte pour réserver une table dans l’un de ces restaurants.

Voici donc 8 restaurants du Québec parmi les 100 plus romantiques du Canada.

Hôte de nombreux mariages, le Bar George est en effet très romantique. Aussitôt assis au Bar George, vous aurez l’impression d’être transporté en Angleterre. Ce bar du centre-ville est installé dans la maison patrimoniale ayant appartenu à Sir George Stephen. L’endroit offre une cuisine écossaise et anglaise modernisée avec une touche québécoise. On s’y rend pour déguster des cocktails anglais classiques comme le London Mule, Old fashioned, Negroni et plus.

1440, rue Drummond, Montréal

Dans une ambiance sans prétention, le Bonaparte est certainement l’un des meilleurs restaurants du Vieux-Montréal. Une cuisine française authentique est servie dans un décor sophistiqué qui passe l’épreuve du temps.

447, rue Saint-François-Xavier, Montréal

Dans le Sud-Ouest, Chez Sophie se démarque de l’offre culinaire avec sa haute gastronomie. L’ambiance est intime et confortable. Avec une quarantaine de places, vous aurez l’impression de vous retrouver (littéralement) chez Sophie Tabet, la cheffe et propriétaire de l’endroit.

1974, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Cet excellent restaurant des Shops Angus dans Rosemont se cache dans un local rempli d’histoire et d’histoire. Avec ses 70 places, le restaurant est intime et confortable. C’est la firme Appareil Architecture qui aréalisé le décor. Avec la cuisine au centre du local et les nombreux détails, il n’est pas surprenant qu’Hoogan & Beaufort figure parmi les restaurants les plus romantiques.

4095, rue Molson, Montréal

Dans un local sobre où le noir prédomine, les assiettes colorées de ce restaurant ajoutent une touche de lumière. Niché au cœur du Mile-End, le restaurant est axé sur la découverte et s’inspire des aliments de saison pour concevoir son menu. L’espace fut pensé par l’architecte Alain Carle. Résultat? Un lieu élégant, intime où on se sent bien dès l’entrée.

174-176, rue Saint Viateur Ouest, Montréal

Salué par plusieurs pour sa cuisine française aux influences internationales et son menu changeant, les Vilains Garçons est une table essentielle de Gatineau. Les brunchs sont absolument délicieux et l’ambiance est chaleureuse et intimiste. À essayer!

131, promenade du Portage, Gatineau

Avec ses nombreux établissements, c’est pourtant le LOV du DIX30 à Brossard qui se mérite une place dans le palmarès. La salle à manger est ornée de plantes et d’incroyables luminaires pour un look boho à souhait. Le design est signé par la conceptrice et directrice artistique des restaurants LOV, Jacinthe Piotte.

9180, boulevard Leduc, suite 105, Brossard

Restaurant primé pour son menu raffiné signé Daniel Boulud et pour son magnifique décor, il n’est pas surprenant de retrouver cette adresse sur la liste. Maison Boulud se trouve dans l’élégant hôtel Ritz-Carlton et possède un impressionnant jardin dans sa cour intérieure ainsi qu’un grand foyer dans sa salle à manger.

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

