Le plan de déconfinement, ce n'est pas assez, selon quatre jeunes

Des milliers de personnes se sont réunies samedi matin dans les rues du quartier Villeray, à Montréal, pour demander la fin de toutes les mesures sanitaires. Ils jugent insuffisant le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement Legault. Quatre jeunes nous expliquent pourquoi ils tenaient à venir militer.

«Je ne peux plus aller nulle part, je suis prise à l’intérieur de chez moi parce que je ne suis pas vaccinée», lance Kathia, 15 ans, élève du secondaire.

«J’aimerais vraiment ça que le passeport vaccinal soit retiré pour les restaurants et toutes les activités, et que le masque ne soit plus obligatoire à l'école», ajoute-t-elle, exaspérée par la situation.

Jean Balthazard Kathia, 15 ans

«Le passeport vaccinal, c’est de la ségrégation»

Pour Jessica et sa copine Cindy, le combat est à continuer jusqu’à ce «qu’on retrouve nos libertés d’avant».

Jean Balthazard

«Je ne dis pas d’enlever toutes les mesures. Il y a certaines choses que je peux comprendre, comme le [port du] masque quand tu es malade. Mais il y a des choses que je refuse, comme le passeport vaccinal. C’est de la ségrégation», croit Jessica, 29 ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a évoqué le 11 février dernier la possibilité de suspendre le passeport vaccinal jusqu’à la prochaine vague. L’idée est bien accueillie par Evan, 15 ans, élève au secondaire, mais il craint que l’obligation revienne dès qu’il y aura de nouvelles hausses des hospitalisations.

Jean Balthazard Evan, 15 ans

Un convoi qui a de l’impact?

Natalia, 24 ans, s’est rendue plusieurs fois à Ottawa depuis le début du siège instauré par un convoi de camionneurs. Pour elle, c’est important de mener la charge à Montréal aussi.

«On voit qu’au Québec, ça ne bouge pas comme dans les autres provinces. [...] Il ne faut pas juste effrayer Trudeau, il faut aussi montrer à Legault qu’on n’est pas d’accord avec ce qu’il fait», explique-t-elle.

Jean Balthazard Natalia, 24 ans

Le «convoi de la liberté» a permis, selon elle, de faire bouger les instances politiques. «Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que plusieurs provinces soient en train de lever les mesures sanitaires.»

La jeune femme ajoute qu’il faut que la population continue de «grogner» tant que toutes les mesures sanitaires ne seront pas abolies.