Les manifestants du pont Ambassador évacués

Les autorités ontariennes procèdent samedi matin au délogement des camionneurs, qui bloquaient le pont Ambassador entre le Canada et les États-Unis depuis plusieurs jours.

«Les individus qui sont aperçus dans le secteur de la manifestation seront arrêtés», a tweeté samedi matin la police de Windsor, où est situé le pont. Elle demande aux habitants d'éviter le secteur.

Des dizaines d'agents et de véhicules sont arrivés sur place après 08H00 (13H GMT) et ont pris position face à la cinquantaine de manifestants installés dans leurs camions et pick-ups pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit.

L’état d’urgence déclarée

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a déclaré l’état d’urgence pour faire face à cette manifestation. Il a averti les manifestants que des amendes pour non-conformité allant jusqu’à 100 000$ pourraient être remises ainsi qu’une peine d’emprisonnement maximale d’un an.

La Cour supérieure de l'Ontario avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau.

Mais l'injonction n'avait pas ébranlé les manifestants, qui se disaient déterminés à aller jusqu'au bout de leur action.

La fermeture a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière.

Les camionneurs poursuivent leur occupation devant le Parlement d’Ottawa pour un troisième week-end d’affilé. Une manifestation est aussi prévue à Montréal samedi matin.

