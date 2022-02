15 jouets sexuels à se commander en ligne

Partager







Ces jouets coquins risquent sont parfaits pour ajouter un brin de sensualité à vos soirées solo... ou à deux! Offrez-vous (ou à l'être aimé) une soirée épicée avec ceux-ci.

On vous propose de vous les faire livrer directement (et discrètement) sur le pas de votre porte! Que ce soit pour explorer votre sexualité ou simplement relaxer, les jouets coquins sont un atout à avoir.

Voici donc 15 jouets sexuels à commander en ligne

via Indigo

Ce vibrateur est petit, mais puissant. Il comprend 5 vitesses et est 100% étanche. Son design ergonomique permet une action étendue ou ciblée.

Un jouet sexuel à plusieurs vitesses et modes de vibration qui permet une stimulation autant interne qu’externe. Fabriqué à partir de silicone de qualité médicale.

the detox market

Ce vibrateur design et discret comme tout comprend trois modes de vibration, pour explorer diverses intensités de stimulation.

via Indigo

Cet anneau flexible et confortable permet d’accroître la stimulation des deux partenaires durant les ébats.

via Indigo

Une fois allumée, cette bougie embaume non seulement la pièce d’une odeur suave, mais sa «cire» est en fait une huile pour massage!

via Indigo

Un vibromasseur offre une action ciblée et permet une stimulation accrue des zones érogènes. Petit et silencieux, il se transporte partout.

via Indigo

Ce vibrateur à utiliser à deux se place directement sur la vulve et permet une stimulation chez les deux partenaires, tout en laissant vos mains libres.

via amazon

Un lubrifiant à l’odeur gourmande qui se réchauffe au contact de la peau pour rendre votre séance intime encore plus chaude!

via Indigo

Ce jouet stimule de façon simultanée le clitoris et les lèvres, pour une expérience sensorielle unique.

via Amazon

Ce vibrateur qui procure une succion clitoridienne est un classique chez les adeptes, et avec raison!

via Indigo

Silencieux et discret, ce vibromasseur est idéal pour ceux et celles qui désirent stimuler le point G. De plus, il est à l'épreuve de l'eau.

via Indigo

Ce petit modèle stimule tout le clitoris, même les portions qu'on ne peut pas voir, avec ses ondes soniques intenses, mais douces et discrètes.

via Indigo

Doté de 5 vitesses et 5 modes de vibration, Shimmy est entièrement étanche et rechargeable par USB. Grâce à sa surface lisse en silicone et à sa poignée circulaire il est facile à utiliser, en solo ou avec un partenaire.

via Amazon

Idéal pour stimuler plusieurs zones érogènes en même temps, ce vibrateur possède 7 vitesses différentes.

via Amazon

Ce jouet permet une stimulation vaginale interne douce ou puissante et la manette permet plus de contrôle... pour vous ou votre partenaire!

