9 moments forts du spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Dimanche soir, certains des plus grands noms de l’histoire du hip-hop se sont réunis pour un spectacle (il y a aussi eu un match de football, mais on ne va pas faire semblant que ça nous intéresse).

Sur le terrain, Eminem, Dr Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent et Snoop Dogg, qui vient tout juste d’acheter Death Row Records, on enchaîné pendant une quinzaine de minutes leurs plus grands succès, au grand bonheur des personnes âgées entre 35 et 45 ans.

Voici quelques moments forts de cette prestation historique:

50 Cent, suspendus par les pieds comme dans le vidéoclip de In Da Club.

AFP

Mary J. Blige en général.

AFP

Le guitariste qui chill sur le divan blanc, comme s'il n'était pas en train de jouer pour des millions de personnes.

AFP

Eminem avec ses pantalons de cuir comme Ross dans l’épisode de Friends où Ross porte des pantalons de cuir.

AFP

Justin Bieber, qui n’a pas participé au concert, mais qui a quand même passé un bon moment.

AFP

Kendrick Lamar en général.

AFP

Le fait qu'Eminem ait décidé de garder sa barbe, même si elle rend tout le monde mal à l’aise.

AFP

Quand Dr Dre s’est installé au piano, tel un Liberace du West Coast.

AFP

Le niveau d’enthousiasme de Snoop Dogg.

AFP

