Anna Chlumsky, de «L’été de mes 11 ans», explique pourquoi elle a longtemps quitté les caméras

L’actrice Anna Chlumsky, que le public a découvert dans L’été de mes 11 ans, est revenue récemment sur les défis d’être une enfant star. Celle qui a connu la gloire très jeune a choisi de se retirer du milieu pendant plus de 10 ans avant de revenir devant la caméra il y a quelques années.

Bon, déjà, jouer dans L’été de mes 11 ans, ça n’a pas dû être facile. Qui ne se souvient pas de la mort tragique du petit Macaulay Culkin, décédé en héros en tentant d’aller récupérer la bague de son amie. La performance de Chlumsky, qui avait comme son personnage 11 ans à l’époque, avait touché tout le monde.

Après avoir connu la gloire avec ce film et sa suite (L'été de mes onze ans... la suite, sorti en 1994), la comédienne a volontairement quitté le métier, étudié en publicité et s’est lancée dans une carrière dans le domaine de l’édition.

Elle s’est ouverte sur la dureté du milieu du cinéma pour les enfants: «Quand tu es enfant, tu te laisses entraîner là-dedans, mais ça peut avoir de lourdes conséquences. Je me souviens d’un moment, quand j’étais à l’université, où j’ai réalisé que je n’avais pas à vivre tout ça», a-t-elle raconté lors d’une entrevue à People.

L’actrice confie qu’elle a connu des moments difficiles après les films My girl alors qu’elle était toujours rejetée en audition. «Les producteurs disaient que j’étais trop laide ou trop grosse pour les rôles. C’est un métier où il faut s’exposer à beaucoup de risques, et je ne retirais pas beaucoup de positif de ces risques-là. J’ai toujours su que je voulais étudier, alors je l’ai fait, et je suis satisfaite de mon choix.»

Le plaisir de jouer

Après My girl, la comédienne n’a eu que des petits rôles, jusqu’à ce que sa performance dans Veep, diffusée à partir de 2012 sur HBO, lui vaille plusieurs nominations pour des Emmy.

Aujourd’hui, Anna Chlumsky, 41 ans, partage également la vedette avec Julia Garner dans Inventing Anna, un nouveau drame Netflix de Shonda Rhimes qui se concentre sur Anna "Delvey" Sorokin, la femme qui a trompé l'élite de New York en lui faisant croire qu'elle était une héritière allemande avant de les escroquer.

Chlumsky joue le rôle de Vivian, un personnage basé sur la journaliste Jessica Pressler, dont le texte "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" a démasqué Anna Sorokin.

La comédienne, qui est aussi mère de deux filles, a retrouvé le plaisir de jouer. «J’aime toujours ce que je fais, et tourner Inventing Anna a été un plaisir.»

