Des chevaux prisonniers d'une écurie sauvés par la SPCA

Deux chevaux enfermés depuis des années dans une écurie sans fenêtre, éclairée par une simple ampoule et vivant dans leurs excréments, ont été rescapés par les agents de protection animale de la SPCA de Montréal, selon une publication de l'organisation.

L’affaire a été signalée au Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal, révèle une vidéo diffusée samedi sur le compte Instagram de l’organisme.

On y aperçoit le sauvetage d’une ponette et d’un étalon qui auraient été prisonniers d'une écurie en périphérie de la métropole depuis plusieurs années. Ils auraient été privés d’exercice et de contacts, sans accès à l'extérieur.

Selon les images diffusées, les animaux vivaient dans un box souillé qui n’aurait jamais été nettoyé. Leurs excréments s’accumulant au sol auraient ainsi élevé le niveau du plancher de l’écurie au fil des années. L’étalon devait toujours y garder la tête penchée de peur de percuter le plafond, nous apprend l'organisme.

Lors de l’intervention, leurs gardiens auraient choisi de les céder à la SPCA.

Les chevaux nommés Charlotte et Freedom ont ensuite été placés dans une famille d’accueil spécialisée en réadaptation animale.

Et depuis, les rescapés semblent reprendre des forces. Ils commencent tous deux à présenter des signes d’excitation et de bien-être, selon l'organisme.

17 condamnations en 2021

En 2021, plus de 4842 animaux de toutes espèces ont reçu la visite des agents de protection animale de la SPCA de Montréal. De ce nombre, près de 1900 enquêtes ont été ouvertes.

Au total, 84 animaux ont été retirés de leur milieu de garde. Et les enquêtes ont mené à 17 condamnations en lien avec la maltraitance.