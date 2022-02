Drake parie plus de 1,6 million sur le Superbowl

Partager







C’est la grande fin de semaine du Superbowl et les paris sont ouverts pour savoir qui remportera les grands honneurs ce dimanche entre les Rams et les Bengals. Si plusieurs amateurs pourraient se laisser tenter par les publicités de Georges St-Pierre (vous savez de quoi on parle) et vont mettre de l’argent sur la partie, c’est aussi le cas des célébrités comme Drake.

On ne se fera pas de cachette, Drake a un peu plus d’argent que le commun des mortels.

Il nous en a fait la démonstration sur Instagram et a publié la somme qu’il a pariée sur la partie de ce soir.

Il a tout d’abord misé sur la victoire des Rams de Los Angeles avec la modique somme de 600 000 dollars. Ensuite, il a parié 500 000 dollars que le receveur de passe des Rams Odell Beckham Jr allait amasser plus de 62,5 verges par la passe.

Il a fini le tout avec un petit 500 000$ sur le fait que le même joueur allait faire au moins un touché.

Si on fait le calcul rapide, le rappeur originaire de Toronto a mis plus de 1,6 million de dollars en jeu pour le Superbowl.

On ne se réjouit jamais du malheur des autres, bien sûr, mais ça pourrait être comique que les Bengals causent la surprise et remportent la partie en muselant Beckham Jr et l’offensive de Los Angeles...

