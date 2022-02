Il préfère aller voir le nouveau Batman que d’assister à l’accouchement de sa femme

Partager







Au grand dam de certains des grands noms du cinéma d’auteur, les films de superhéros demeurent toujours les plus populaires au box-office.

• À lire aussi: Le réalisateur de «The Batman» révèle que Kurt Cobain a inspiré son Bruce Wayne

• À lire aussi: Drew Barrymore rappelle un souvenir qui lui est très cher à Keanu Reeves, qui ne s’en souvient pas du tout

Certains sont tellement obsédés par les histoires de capes et de masques qu’ils sont prêts à presque tout pour voir les aventures de leurs héros préférés le jour où elles arrivent en salles.

Et pas une minute plus tard.

Dans une publication sur Reddit, une femme a avoué que son mari est déjà prêt à rater la naissance de leur enfant pour voir le nouveau film de Batman.

La femme (qui a choisi de demeurer anonyme pour des raisons évidentes) a affirmé que son mari de 28 ans a décidé qu’il irait voir The Batman le jour de sa sortie, même si elle coïncide avec la date prévue pour l’accouchement du petit humain qui possède la moitié de ses gênes.

Même si un bébé n’arrive pas toujours à sa date prévue, ça arrive parfois.

«Il dit que c’est important pour lui de voir le film la première journé à cause des divulgâcheurs, et que même si je finis par avoir le bébé la même journée, au pire, il arrivera quelques heures plus tard et que ce n’est pas très grave», a écrit la femme dans le subreddit Am I The Asshole (est-ce que c’est moi le trou de cul?).

«Il dit que je suis irrationnelle et émotive parce que je suis enceinte. Je suis déçue, car il ne me fait pas sentir comme sa priorité.»

Comme diraient les jeunes, ça ressemble à un «red flag».

Dans la section Commentaires sous la publication, les gens sont en grande partie d’accord avec la femme, précisant que c’est l’adulte qui préfère aller au cinéma plutôt que de voir son enfant naître qui est «irrationnel».

Aussi sur le Sac de chips:

s

s