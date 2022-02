Tout sur Mathieu Rheault, l'artiste au coeur sensible de Star Académie

Partager







Stylé, sensible, talentueux, Mathieu Rheault réalise son rêve en venant à l'Académie. Le Montréalais de 27 ans vit de la musique et espère continuer à perfectionner son talent aux côtés des meilleurs du pays.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Celui qui se surnomme Mathieu Le Gay sur Instagram assume pleinement et fièrement son homosexualité, il n’y a aucun doute qu’il inspire la génération qu'il l'écoute à Star Académie cette année.

Voici 12 choses à savoir sur Mathieu Rheault de Star Académie

1. Son parcours musical

Mathieu a toujours chanté. À neuf ans, il a intégré Les Petits Chanteurs de Laval et y est resté pendant dix ans. Il a plongé dans la concentration en théâtre musical à George-Vanier, puis a étudié au Collège Lionel-Groulx en chant populaire. Aujourd'hui, il gagne son pain en tant que musicien pigiste et a notamment fait partie du All Access Showband avec Rafaëlle Roy.

2. Pourquoi Star Académie

Fan de Star Académie depuis la toute première édition, Mathieu arrive à Waterloo en quête d'outils. Il se réjouit de pouvoir participer aux ateliers de création et d’interprétation, aux répétitions du Variété avec Greg et d'avoir une vitrine pour se présenter au public québécois.

3. L'ancien.ne Académicien.ne qui l’inspire le plus

La réponse est simple et sans équivoque pour lui, c’est Marie-Mai qui l’inspire le plus. C’est pour lui la preuve même que gagner n’est pas une nécessité pour arriver à se tailler une place dans le cœur du public et avoir une belle carrière!

4. Sa chanson en audition pour Star Académie

Il a choisi d’interpréter sa version de la chanson Debout, d’Ariane Moffatt. Il avait envie de montrer une partie plus vulnérable de sa personne grâce au magnifique texte d’Ariane. Il s'identifie beaucoup aux paroles de cette chanson qui véhicule un message de force et de résilience.

5. Sa chanson préférée du moment

C'est la chanson Démons, de la chanteuse belge Angèle et du rappeur Damso qu'il écoute à répétition. Durant sa quarantaine à l'hôtel, il a même travaillé sur le cover de cette pièce tellement il l'aime.

6. L’artiste avec qui il rêverait de collaborer

Il rêverait de collaborer avec Angèle. Sachant qu’elle viendra participer à l'un des Variété, Mathieu pourrait voir son rêve réaliser plus vite qu'il ne le croit.

7. Son premier concert

Il ne mentait pas, Mathieu est réellement fan de Star Académie depuis toujours. La preuve, il était présent lors de la tournée de Star Académie en 2003 au Centre Bell!

8. Son inspiration mode

Mathieu adore le style du chanteur britannique Harry Styles qui fait sensation à chacune de ses apparitions. Il ose la fluidité des genres dans son style et assume des ensembles colorés et uniques.

9. Son crush célébrité

L'animateur, humoriste et humain Jay Du Temple est le crush ultime du chanteur. Réel sex symbol du Québec, on comprend son choix!

10. Son signe astrologique

Né sous le signe de la Balance, Mathieu est bourré de charme et d'ambition. Si Mathieu est comme son signe, il est un être patient et persévérant dans son travail. Abandonner n'est jamais une option et il accepte les défis sans se décourager. Un atout essentiel pour traverser Star Académie.

11. Ses autres passions

C'est dans son appartement qu'il laisse parler sa deuxième passion, le design intérieur. Sinon, il adore la mode et le cinéma!

12. Ses projets secrets

Mathieu travaille présentement sur l’écriture de ses premières chansons originales. À la sortie de son aventure, il prévoit sortir un premier EP. Ce sera donc à surveiller dans la prochaine année!

