Voici l'Académicien délogé lors du second Variété de Star Académie

Partager







Lors du troisième Variété de Star Académie, dans un décor inspiré du film Dune, le destin des trois candidats en danger a été scellé. L’un d’entre eux a été sauvé par le public, un second par le corps professoral, et le troisième a dû dire au revoir à l'Académie.

Jo�l Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: La «merch» de Star Académie est enfin disponible

• À lire aussi: Voici les trois candidats mis en danger pour la seconde semaine de Star Académie

Les candidats en danger cette semaine étaient Mathieu, Yannick et Jérémy. Pour les trois artistes, leur avenir à Star Académie se jouait dimanche, le 13 février, lors de leurs performances en solo.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Pour Jérémy, il s'agissait d'une seconde mise en danger en deux semaines. Au courant des quotidiennes du lundi au jeudi, on a pu voir Yannick gagner en confiance et Mathieu apprendre à laisser parler sa vulnérabilité. Les Académiciens sentaient la pression monter et la compétition fait tranquillement son entrée dans le manoir.

C'est devant un public animé en studio que Yannick a ouvert le bal avec sa performance solo sur la chanson Bruises, de Lewis Capaldi.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Ensuite, Mathieu a enchaîné avec sa version soul de Danse avec moi, de Martine St-Clair.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Finalement, Jérémy a joué le tout pour le tout avec la chanson Sur mon épaule, du groupe Les Cowboys Fringants.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après les numéros enchaînés de Marie Carmen, Jo Bocan et Marie-Denise Pelletier, le medley dansant des Académiciens avec DJ Pierre-Yves Lord et la performance du groupe Clay&Friends, il était temps d'annoncer le résultat. Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Jérémy Plante. Le corps professoral a choisi de garder Mathieu Rhéault dans la course.

Le deuxième à quitter l'Académie est donc Yannick Bissonnette-Powell. Son aventure s'est terminée pour Star Académie.

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

À voir aussi: Les Académiciens réagissent à leur audition (Édition 2021)