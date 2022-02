Aimer quelqu’un qui a deux fois notre âge : l'histoire d'Alix Dufresne

Partager







BILLET - Alix Dufresne avait 23 ans quand elle a rencontré l’homme avec lequel elle passerait une décennie de sa vie. Lui en avait... 53. En cette Saint-Valentin, voici les dessous d’une histoire d’amour dont on a beaucoup à apprendre.

• À lire aussi: On vous explique c'est quoi la méditation orgasmique

Alix Dufresne, metteuse en scène, interprète et dramaturge, pose un regard empreint de tendresse sur cette relation qui a de quoi étonner. Bien que récemment séparée, elle a accepté de se confier sur l’amour qui peut unir deux personnes que 30 ans séparent. Parce que l’amour, il sera toujours là ! Ce sont des questions relatives à la famille qui sont venues à bout de cette union... Non pas les clichés qu’on imagine sur les couples avec un grand écart d’âge.

Photo Stéphanie Loubert Alix Dufresne

«On a des préjugés par rapport à la performance sexuelle, à l’énergie que l’autre va avoir, à son envie de découvrir de nouvelles affaires ou de se mettre en danger», dit Alix Dufresne. Pourtant, elle a vite réalisé que son partenaire n’était finalement pas très différent des gens de son âge... «Même qu’il y en a qui sont pas mal plus plates», avoue-t-elle en riant.

Et le pouvoir ?

Ça aura tout de même pris un an de fréquentation avant qu’Alix Dufresne ne laisse tomber ses gardes et accepte d’officialiser cette relation amoureuse. C’est qu’elle se posait tant de questions!

«Qu’est-ce que mes parents vont dire? Et mes amis? Et mon milieu de travail [son conjoint était déjà un artiste bien connu]? J’étais une jeune étudiante, il était un homme plus vieux avec de l’influence. Étant féministe, je ne voulais pas reproduire ce type de couple avec une relation de pouvoir évidente! J’ai pris un an pour voir si on pouvait vivre au-delà de ce qu’on représentait.»

• À lire aussi: 25 influenceurs québécois qui ont de l’impact en 2022

Non seulement ils le pouvaient, mais Alix Dufresne a découvert les avantages d’avoir un partenaire né la même année que sa mère (pour vrai!) : le gars avait déjà vu neiger. Sa patience et sa maturité ont beaucoup nourri l’artiste.

Pas si simple, finalement...

C’est en vieillissant que la différence d’âge a fini par ajouter une ombre au tableau.

«La question de l’enfant est venue bouleverser les choses, confie Alix Dufresne. Je ne savais pas encore si j’en voulais ou non, mais je voulais la possibilité de choisir.»

• À lire aussi: Conjuguer sexualité et situation de handicap

Pour son amoureux, dans la soixantaine, le projet n’était pas réaliste. Il commençait aussi à rêver d’un rythme de vie plus paisible, avec un peu moins de bières dans le parc jusqu’aux petites heures ou de résidences d’artistes à l’autre bout du monde à dormir sur le plancher.

Si vous envisagez d’offrir votre cœur à une personne qui a deux fois votre âge, Alix Dufresne vous conseille donc de réfléchir à la vie que vous souhaitez mener, à long terme.

«Où est-ce qu’on se voit dans quelques années? On veut que ça dure ou pas? On savait dès le départ que notre relation avait une date d’expiration... En s’enlevant la pression de la faire durer éternellement, on a fait un bon bout de chemin ensemble, finalement.»

Le plus beau, c’est qu’Alix sourit en racontant tout ça. Comme si la séparation ne signifiait pas entièrement la fin.

«Couple atypique, rupture atypique», résume-t-elle sagement.

À VOIR AUSSI