Allégations de racisme et de discrimination dans une usine de Tesla

Harcèlement sexuel, discrimination et «ségrégation raciale» : Tesla est frappée de plein fouet par diverses allégations très peu reluisantes à son égard, de la part de plusieurs anciens et actuels employés de l'usine californienne.

«Quand j’ai vu Tesla s’installer dans la baie [de San Francisco], j’étais très content», raconte à l’AFP Larry Organ, un avocat spécialisé dans les droits civiques. «Ils répondent au changement climatique, ils font du recyclage, leurs voitures électriques sont bien notées... Tout semblait parfait. Et puis j’ai commencé à recevoir des appels.»

Ça ne date pas d’hier

L’avocat affirme avoir reçu tellement de plaintes d’employés noirs qui se disaient victimes de racisme qu’une action de groupe est en cours en justice depuis 2017, contre l’usine de Fremont, qui produit la majorité des véhicules de Tesla.

Encore mercredi dernier, l’État de Californie a engagé des poursuites séparées contre l’usine pour discrimination raciale.

«Après avoir reçu des centaines de plaintes de travailleurs, nous avons trouvé des preuves de ségrégation raciale à l’usine de Fremont», a déclaré à l’AFP Kevin Kish, le directeur de la DFEH, l’agence chargée d’enquêter sur les affaires civiles.

En décembre dernier, six femmes ont accusé Tesla d’avoir toléré du harcèlement sexuel entre les murs de l’usine, comme de la grivoiserie et contacts physiques non sollicités.

Tesla l’irresponsable

Owen Diaz était ouvrier sur la chaîne d’assemblage chez Tesla pendant neuf mois en 2015-2016. Il dit avoir lui-même reçu des insultes racistes au quotidien, y compris le «mot en N».

Il évoque que la clause contractuelle qui oblige à résoudre les conflits à l'interne fait en sorte qu’il y ait une accusation de «ségrégation raciale» et que ces problèmes à l’interne «n’affectent pas les profits» de Tesla, explique-t-il.

«L’entreprise ne prend jamais ses responsabilités», dit Diaz. Les «arbitres», payés par le groupe, «prennent toujours son parti».

En octobre, un jury a condamné le fabricant automobile à lui payer 137 millions de dollars de dommages et intérêts, pour avoir fermé les yeux.

«Quand on rapportait ce qui se passait, on s’entendait dire qu’on avait une attitude négative», relate M. Diaz.

Une culture d’entreprise toxique

«Mettre en scène la transgression, le non-respect des règles», c’est ce en quoi consiste la culture d’entreprise de Tesla, selon David Lowe, l’avocat de plusieurs femmes ayant porté plainte.

«Cela contribue à un environnement où les gens croient qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent [...] que cela blesse les autres ou non», dit-il.

Tesla a publié mercredi dernier un communiqué sur les poursuites engagées par l’État américain, assurant vouloir offrir un lieu de travail «sûr, respectueux, juste et inclusif».

